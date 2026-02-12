Jalisco obtiene el primer permiso para comercializar biometano en México

La compañía BRIMEX ENERGY, con planta de producción ubicada en Lagos de Moreno,obtuvo el primer permiso a nivel nacional para la comercialización de biometano, lo que permitirá que el estado se posicione como líder en energías limpias.

La autorización, que se obtuvo con acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable del Gobierno del Estado (SEDES), representa un avance en la transición energética de Jalisco y de México, pues integra este biogás al sistema energético nacional; posiciona al estado como referente en el desarrollo de energía obtenida a partir de desechos pecuarios y agrícolas.

La capacidad autorizada para comercializar equivale al consumo de gas de más de 2 mil 500 viviendas, lo que podría disminuir la emisión de más de 8 mil toneladas de dióxido de carbono al añoal evitar la liberación no controlada de metano, además de fortalecer esquemas de economía circular mediante el aprovechamiento de residuos y la generación de subproductos como biofertilizantes.

Manuel Herrera Vega, Secretario de Desarrollo Energético Sustentable del Gobierno del Estado, señaló que este hecho constituye un parteaguas para el desarrollo de un mercado regulado de biocombustibles gaseosos en el país, y abre nuevas oportunidades para la diversificación de la matriz energética.

La incorporación del biometano al portafolio energético nacional contribuye a la diversificación de fuentes de suministro, a la reducción progresiva de la dependencia del gas natural fósil importado y al desarrollo de un mercado formal de gases renovables con estándares de calidad, seguridad y trazabilidad.

Estas iniciativas forman parte de la estrategia estatal para fortalecer la transición energética, promover la innovación tecnológica y articular al sector energético con el agroindustrial, consolidando a Jalisco como uno de los principales polos de desarrollo de bioenergía en México.