Recuperación del espacio público, prioridad del Gobierno de Vero Delgadillo

La recuperación y rehabilitación del espacio público se mantiene como una de las prioridades del Gobierno de Guadalajara encabezado por Vero Delgadillo, quien ha sostenido reuniones con vecinas y vecinos de las 11 Comunidades para informar sobre las acciones realizadas en materia de infraestructura, mejoramiento urbano y fortalecimiento de la convivencia.

Entre las intervenciones destaca la recuperación integral del Barrio de Analco, uno de los barrios fundadores de Guadalajara, donde se realizaron trabajos de infraestructura y mejoramiento del entorno urbano, además de la rehabilitación del Mercado Ayuntamiento.

“Me llena de emoción cómo a uno de los barrios fundadores, ahora tienen más herramientas para seguir brillando. Arreglamos el drenaje, las luminarias, arreglamos la calle, banquetas y rehabilitamos el Mercado Ayuntamiento”, señaló Delgadillo.

Durante un encuentro con habitantes de las colonias Obrera, Analco, Las Conchas, Quinta Velarde, San Carlos y Unidad Modelo, la Presidenta Municipal reiteró que las obras realizadas en distintos puntos de Guadalajara buscan contribuir a la construcción de una ciudad segura, justa, ordenada y equitativa.

De acuerdo con el Gobierno municipal, de octubre de 2024 a la fecha han sido intervenidas 820 calles, 26 unidades deportivas y 117 parques, además de mercados, plazas y otros espacios públicos de la ciudad.

Las acciones forman parte de la estrategia de intervención de las 11 Comunidades de Guadalajara, con obras de infraestructura y mejoramiento urbano que, de acuerdo con el Ayuntamiento, tienen como objetivo fortalecer el tejido social y fomentar el desarrollo comunitario.

Delgadillo señaló que recuperar el espacio público no consiste únicamente en realizar obras de infraestructura, sino también en generar condiciones para que las personas vuelvan a ocupar y disfrutar los lugares que forman parte de su entorno cotidiano.

“Para nosotros cuidar del espacio público es cuidar de ustedes”, afirmó.

En este sentido, el Gobierno de Guadalajara también contempla la realización de actividades en los espacios rehabilitados, con la intención de propiciar que parques, plazas y otros sitios de convivencia sean nuevamente utilizados por las comunidades.

La intervención de Analco se incorpora así a las acciones de recuperación urbana emprendidas por el Ayuntamiento en diferentes zonas de Guadalajara. En este barrio, los trabajos abarcaron servicios e infraestructura básica, vialidades, banquetas, iluminación y el Mercado Ayuntamiento, además de acciones encaminadas a conservar la identidad de una de las zonas tradicionales de la ciudad.

El Gobierno municipal sostiene que la recuperación de estos espacios busca combinar la inversión en infraestructura con acciones que permitan fortalecer la identidad, el patrimonio y la convivencia entre quienes habitan los barrios y colonias de Guadalajara.