Frangie destaca transformación de Tesistán durante rendición de cuentas

Desde el Parque de la Mujer, en Parques de Tesistán, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, presentó los resultados de su quinto año de Gobierno y destacó las obras y programas realizados durante los últimos 11 años de continuidad administrativa en el municipio.

Durante el ejercicio de rendición de cuentas, Frangie señaló que uno de los objetivos de su administración ha sido mantener un Gobierno cercano a la ciudadanía y dar seguimiento a proyectos que, afirmó, han permitido transformar distintas zonas del municipio.

“Cuando me dieron la confianza para ser Presidente Municipal me comprometí a ser un Presidente cercano, un Presidente que sale a las calles a platicar y escuchar las necesidades de las personas, pero sobre todo, que resuelve sus necesidades”, sostuvo.

El alcalde tomó como ejemplo la transformación de Tesistán, donde se han realizado obras como la rehabilitación del Parque de la Mujer, concluida en 2021; la renovación de la Plaza Pública de Tesistán; la intervención de calles del primer cuadro y la rehabilitación de la unidad deportiva Parques de Tesistán.

A estas acciones se suman la unidad deportiva y el Parque Rojo de Valle de los Molinos, la Cuarta Colmena, el modelo de Enjambres y el Camioncito Zapopan, servicio de transporte municipal gratuito que conecta a habitantes de Tesistán y Valle de los Molinos con las principales redes de transporte público.

“Eso es continuidad. Ese es el poder de la continuidad y ese es el poder de la buena continuidad que hemos construido en Zapopan gracias a todas y todos ustedes”, afirmó.

Más de 2 mil 500 obras

Frangie informó que durante los últimos 11 años se han realizado más de 2 mil 500 obras públicas en Zapopan, además de alcanzar 350 kilómetros de calles completas. En Tesistán, indicó, se han rehabilitado más de 100 calles.

En materia deportiva, señaló que 81 de las 90 unidades deportivas del municipio han sido rehabilitadas, con la meta de concluir la intervención de todas antes de finalizar la actual administración.

Entre las obras y proyectos que destacó también se encuentran el Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), el Parque de las Niñas y los Niños, el Centro Cultural Constitución, el programa Escuelas con Estrella, la Cruz Verde Niña Eva, los centros de autismo y el Hospitalito Sur.

Sobre este último proyecto, destacó que Zapopan se convirtió, de acuerdo con el Gobierno municipal, en el único municipio de México con dos hospitales públicos municipales.

Asimismo, anunció la próxima rehabilitación de la avenida Juan Gil Preciado, proyecto que contará con el apoyo del Gobierno de Jalisco.

Programas sociales

El presidente municipal sostuvo que la obra pública debe estar acompañada de políticas sociales que representen beneficios concretos para la población.

“Estoy convencido de que el mejor legado de un Gobierno es cambiar la vida de la gente. De nada sirve tener grandes obras y presumir cifras si no se traducen en beneficio de las personas”, expresó.

Entre los programas mencionados durante el ejercicio de rendición de cuentas estuvieron Kit Mamá, Primera Infancia, estancias infantiles, paquetes escolares gratuitos, becas de inglés, créditos para computadoras, becas universitarias y Mi Primera Chamba.

En materia de atención a las mujeres, Frangie destacó una inversión anual superior a 2 mil millones de pesos en políticas públicas con perspectiva de género, además de programas como el Sistema Integral de Cuidados, Pulso de Vida, apoyos para emprendedoras y créditos para jefas de familia.

Economía y servicios municipales

En materia económica, el alcalde informó que Zapopan cuenta actualmente con 42 parques industriales, cuatro de los nueve corredores industriales de Jalisco y más de 53 mil negocios instalados durante los últimos 11 años.

También señaló que el municipio redujo su deuda de 40 a 6 por ciento e incrementó su presupuesto en más de 8 mil millones de pesos.

Para la atención ciudadana, destacó herramientas y programas como GuaZap, Zapopan al 100, los Visores de Zapopan, Reparatrón y Guardianes Viales.

Frangie también relacionó la organización del Mundial con la continuidad de proyectos municipales. Recordó que el proceso para que Zapopan fuera considerado como sede comenzó en 2017 y culminó este año con actividades e intervenciones como el cielo tejido, el Public Viewing de Plaza de las Américas y el foro Vibra Jalisco.

“Este Mundial es otro ejemplo de lo que se puede lograr cuando se da seguimiento a los proyectos, cuando se cuenta con el apoyo de toda la gente y cuando se gobierna pensando en el futuro”, señaló.

Al cierre de su mensaje, Frangie planteó que la continuidad administrativa debe implicar dar seguimiento a los proyectos, mantener aquello que funciona y modificar lo que sea necesario, con una visión de largo plazo.

“Nos ha permitido terminar lo que empezamos y tener la visión para construir lo que todavía nos falta por hacer”, afirmó.

El alcalde concluyó que el reto es evitar que los proyectos municipales comiencen nuevamente cada tres años y mantener una visión de ciudad a largo plazo. “Hoy venimos a rendir cuentas, pero también a defender un modelo de ciudad”, sostuvo.