Despliega COBUPEJ acciones de búsqueda generalizada en barranco de Tonalá

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En un operativo conjunto con familiares de personas desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) realizó una jornada de búsqueda generalizada en una zona de barranco ubicada sobre el Camino a Matatlán, en el municipio de Tonalá.

La intervención contó con la participación de la Célula de Búsqueda de Tonalá, Protección Civil y Bomberos de Tonalá, la Secretaría de Seguridad del Estado, la Guardia Nacional y el colectivo Luz de Esperanza.

Las acciones iniciaron con el descenso de personal especializado para efectuar labores de reconocimiento en el barranco, mientras que en la parte superior se realizaron trabajos de limpieza para facilitar las maniobras de búsqueda.

Como parte del despliegue, se efectuó un sobrevuelo con dron para la exploración aérea del terreno y se implementaron técnicas de búsqueda con herramientas manuales como picos, palas y sondas tipo T, dirigidas a puntos previamente identificados.

Durante toda la jornada, personal de la Dirección de Vinculación y Atención a Familiares brindó acompañamiento y atención a las familias participantes, reforzando el carácter humano y colaborativo del operativo.

Al concluir los trabajos no se obtuvieron resultados positivos; sin embargo, las acciones de búsqueda continúan y se mantienen los esfuerzos de coordinación con familias y colectivos para dar seguimiento a las labores de localización de personas desaparecidas.