Pide legislador a Verónica Delgadillo atender el problema de agua sucia en la capital jalisciense

Un trabajador del SIAPA realiza una revisión en el colector de la avenida Malecón, en Guadalajara.

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, ya anunció en su II Informe de Gobierno, la semana anterior, que buscará la reelección en las votaciones locales de 2027 y para ello quiere ser la candidata de MC de nueva cuenta.

Sin embargo, antes que salir a las calles de buscar votos para su causa, tiene que resolver el problema del agua sucia, advirtió el diputado del PAN, César Madrigal Díaz, quien dijo que Verónica Delgadillo, no puede evadir esa responsabilidad, como lo ha hecho hasta ahora.

“Antes de que piense en reelegirse que primero nos resuelva el problema del agua sucia en la ciudad de Guadadalajara. Que, de acuerdo a la Constitución federal, es su obligación y su responsabilidad que nos llegue agua limpia. Este es un tema que estamos subiendo a debate de la presa El Zapotillo, preguntarle a la alcaldesa ¿ella que tema está subiendo en esta agenda?, antes de pensar en pedir un voto, que piense primero en resolver el tema del agua sucia”, puntualizó.

El legislador local señaló que el artículo 115 de la Constitución federal establece en el inciso a, que los municipios “están obligados a administrar el servicio público del agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales”.

Además, el artículo 4 constitucional también establece que los municipios deben asegurar el acceso, disposición y saneamiento de agua suficiente, salubre y asequible para consumo personal y doméstico.