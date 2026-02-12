Se realiza reestructuración al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para un trato más digno, cercano y humano

Reestructuración al IJCF para un trato más digno, cercano y humano.

El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), estableció acciones prioritarias para reestructurar la dinámica de atención con el propósito de brindar una atención digna, cercana y humana a las familias que acuden a solicitar la restitución de una persona fallecida o a buscar a un ser querido desaparecido.

El IJCF cuenta con diversas áreas especializadas para acompañar a las familias durante todo el proceso.

Por ello se creo una reagrupación a las dependencias que intervienen en la búsqueda y restitución de una persona en el área de Enlace Institucional, para evitar que las familias salgan, caminen o hagan recorridos a otros domicilios para realizar trámites en otras dependencias.

Alejandro Axel Rivera Martínez, Director General del IJCF, explico que al realizar tramites, muchas veces los familiares tenían que hacer recorridos forzosos para ir de una área de apoyo a otra, por eso se implemento este método que eliminara esos traslados.

“Para evitar esta circunstancia, se hizo una reorganización en las propias áreas del Instituto, tanto en la parte de la infraestructura, como en la reorganización del área de atención, y se creó un área que conocemos como Enlace Institucional, donde concentramos diversas oficinas de dependencias”, declaró.

Dentro de esta área se encuentran oficinas de la Fiscalía del Estado, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco y desde noviembre pasado, se integró el Sistema DIF Jalisco.

Esta última incorporación representa un avance significativo, ya que muchas familias requieren y son merecedoras de sus programas y servicios de apoyo y antes debían trasladarse hasta sus oficinas centrales, ubicadas en la zona de La Normal.

También se tienen avances en las gestiones necesarias con el Registro Civil del Estado para instalar un quiosco de expedición de actas de nacimiento dentro del IJCF.

Para brindar mayor comodidad a quienes asisten a las instalaciones se habilitó una nueva sala de espera y se aprovechó un espacio subutilizado del Centro de Identificación Humana que ahora cuenta con instalaciones dignas, baños y ludoteca.

“Se construyeron nuevos módulos que se encuentran separados para que la atención sea personalizada, las demás personas que sean atendidas por el área de Trabajo Social, no están escuchando otras personas, las tenemos con un espacio más adecuado, incluso con un área de Atención Psicológica si fuera necesario”, agregó Rivera Martínez.