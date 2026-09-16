Jalisco grita: “¡Viva México!” ante 60 mil personas

El Centro Histórico de Guadalajara se convirtió en escenario de la celebración por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México. Ante alrededor de 60 mil personas, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó la ceremonia del Grito desde Palacio de Gobierno y dedicó buena parte de su arenga a recordar a las mujeres y hombres que participaron en la lucha independentista, además de reconocer a figuras vinculadas con la historia de Jalisco.

La celebración del Grito del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus

“Con profundo orgullo, honramos a las mujeres y hombres valientes que entregaron su vida para darnos Patria. Desde el corazón de Jalisco, tierra de mujeres y hombres libres, cuna de la identidad nacional y bastión de la cultura, la creatividad y la innovación, celebramos nuestra historia y proclamamos la grandeza de México”, expresó Lemus antes de lanzar los tradicionales vivas.

La arenga incluyó los nombres de Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Josefa Ortiz, Ignacio Allende, los hermanos Aldama, Leona Vicario, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria.

Pero también tuvo un acento particularmente jalisciense. Lemus nombró a Pedro Moreno, María Rita Pérez Jiménez y José Antonio Torres, a quien llamó “nuestro héroe”. También recordó a Prisciliano Sánchez, primer Gobernador Electo de Jalisco.

La celebración del Grito del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus

Después llegaron los vivas dedicados a quienes, desde el presente, forman parte de la vida cotidiana del estado.

“¡Vivan las mujeres y los hombres que todos los días construyen un México más justo y próspero!”, arengó el Gobernador, para después incluir a las niñas y los niños de Jalisco y cerrar con:

“¡Viva el Estado Libre y Soberano de Jalisco! ¡Viva nuestra Independencia! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”.

Tras hacer sonar la campana y ondear la bandera, Lemus saludó a las personas que se encontraban reunidas en Plaza de Armas, donde las familias comenzaron a celebrar la noche mexicana.

La celebración del Grito del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus

Una fiesta en el Centro

La ceremonia fue acompañada por un programa artístico previo al Grito. Los Tropicales, Mariachi Voz de Mi Tierra, Sonora Vainilla y los Hermanos Barba con mariachi fueron parte de la programación que animó la espera en el primer cuadro tapatío.

Después de la ceremonia, la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco presentó un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó algunos de los edificios y espacios emblemáticos del Centro Histórico, entre ellos la Catedral de Guadalajara, el Teatro Degollado, la Plaza de Armas, Paseo Alcalde y la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres.

El cierre musical estuvo a cargo de Grupo Frontera, que tomó el escenario instalado en Plaza Liberación para continuar con la celebración.

La agrupación, integrada por Adelaido “Payo” Solís III, Juan Javier Cantú, Julián Peña Jr., Alberto “Beto” Acosta, Carlos Guerrero y Brian Ortega, interpretó canciones como “La del proceso”, “Por qué será”, “De lunes a lunes”, “Que vuelvas”, “Di que sí”, “Ojitos rojos” y “No se va”.

El repertorio también incluyó un popurrí con “Modo difícil”, “Qué te parece” y “Quédate conmigo”.

La celebración del Grito del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus

Más de 3 mil 700 elementos

La celebración transcurrió con saldo blanco, de acuerdo con el Gobierno estatal, y contó con un operativo conjunto entre Jalisco y Guadalajara.

Salvador Zamora Zamora, Secretario General de Gobierno, destacó que el objetivo fue mantener la celebración como un espacio de fiesta, pero también de tranquilidad y seguridad para quienes acudieron al Centro Histórico.

“Estamos trabajando para que (este evento) se viva en un ambiente de fiesta, pero también de tranquilidad y de paz (...) Vemos mucho entusiasmo, qué bueno que la gente ha tenido confianza de que en este tipo de eventos masivos pueda acudir con un ambiente de fiesta, pero también con mucha seguridad”, señaló.

El operativo estuvo integrado por más de 3 mil 700 elementos de distintas corporaciones. Participaron 2 mil elementos de las Policías Estatal Preventiva, Metropolitana y Vial; 450 de la Unidad de Protección Civil y Bomberos Jalisco; 135 de la Secretaría de Salud Jalisco y mil 164 elementos del Ayuntamiento de Guadalajara.

También participaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

Las celebraciones por la Independencia se realizaron además en los 125 municipios de Jalisco.

La celebración del Grito del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus

Arenga del Gobernado de Jalisco

“Jaliscienses, mexicanas y mexicanos:

Hoy celebramos 216 años de la gesta heroica que forjó nuestra nación.

Con profundo orgullo, honramos a las mujeres y hombres valientes que entregaron su vida para darnos Patria.

Desde el corazón de Jalisco, tierra de mujeres y hombres libres, cuna de la identidad nacional y bastión de la cultura, la creatividad y la innovación, celebramos nuestra historia y proclamamos la grandeza de México.

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Josefa Ortiz!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Vivan los hermanos Aldama!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Guadalupe Victoria!

¡Viva Pedro Moreno!

¡Viva María Rita Pérez Jiménez!

¡Viva José Antonio Torres, nuestro héroe!

¡Viva Prisciliano Sánchez, primer Gobernador Electo de Jalisco!

¡Vivan las mujeres y los hombres que todos los días construyen un México más justo y próspero!

¡Vivan las niñas y los niños de Jalisco!

¡Viva el Estado Libre y Soberano de Jalisco!

¡Viva nuestra Independencia!

¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”.