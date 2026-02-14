Guadalajara celebra su grandeza en su gente en el 484 aniversario de la ciudad

En el marco del 484 aniversario de Guadalajara, la presidenta municipal Vero Delgadillo afirmó que el esplendor de la ciudad radica en su gente, al reconocer tanto a figuras destacadas como a ciudadanos anónimos que contribuyen diariamente al desarrollo y grandeza de la capital jalisciense.

La alcaldesa encabezó la Sesión Solemne acompañada del gobernador Pablo Lemus Navarro, donde se resaltó la identidad, el orgullo tapatío y la corresponsabilidad social en el cuidado de la ciudad.

Aniversario 484 de Guadalajara

Durante su mensaje, la presidenta municipal recordó a jaliscienses y tapatíos que han llevado el nombre de la ciudad y del estado a nivel nacional e internacional, como la compositora Consuelito Velázquez, el cineasta Guillermo del Toro, el boxeador Canelo Álvarez, el piloto Checo Pérez, la golfista Lorena Ochoa, la ingeniera aeroespacial Katia Echazarreta y el patinador artístico Donovan Carrillo, quien actualmente representa a México en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina.

“Guadalajara la hacen los hombres y las mujeres que son nuestro orgullo nacional e internacional, y también la hacen los hombres y las mujeres cuyos nombres no van a estar en la historia, pero sin su propia historia, Guadalajara no tendría la grandeza que tiene hoy”, afirmó Delgadillo.

“También estamos celebrando a las tapatías y los tapatíos que desde su espacio más íntimo, desde la cotidianidad, desde el trabajo, desde sus escuelas, desde sus mercados, desde sus negocios, desde sus hogares, todos los días le dan sentido a la grandeza de Guadalajara”.

La alcaldesa destacó además la participación de ex presidentes municipales en la consolidación de la ciudad como un espacio próspero y atractivo para grandes eventos, y subrayó el impacto urbano y social de proyectos emblemáticos como el Paseo Fray Antonio Alcalde, al que describió como un punto de encuentro y construcción de comunidad.

“Gracias a todos los Alcaldes por lo que nos dejaron en esta Ciudad, por hacer que su corazón también latiera al ritmo de la Ciudad. (…) Cada uno fue construyendo un legado y en la última década pasó algo muy especial en un espacio que se convirtió en el punto de encuentro y construcción de comunidad más importante que tiene nuestra ciudad, y podría decir que tiene México”, apuntó.

Delgadillo también llamó a la ciudadanía a asumir una responsabilidad compartida en el cuidado del entorno urbano para mantener a Guadalajara como un espacio limpio, seguro y ordenado. “Hay que cuidar todo lo que hemos construido, cuidarla para que se siga fortaleciendo, cuidarla para que siga haciendo una historia de futuro y de vanguardia (...). El cuidado es el acto más poderoso de la vida de las personas porque con el cuidado no solo se mantiene, se transforma la vida y se generan herramientas para el bienestar y el desarrollo de cada individuo. Porque cuando cuidamos nos fortalecemos.

“Por eso en Guadalajara hemos decidido hacer de nuestra tierra la ciudad que te cuida, cómo es una ciudad que te cuida, es una ciudad que pone al centro a las personas en sus decisiones, en sus acciones, en sus pensamientos”.

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus Navarro reconoció el mensaje de la presidenta municipal y destacó la importancia de fortalecer la identidad tapatía y el amor por la ciudad, legado que atribuyó al trabajo social y humanitario de Fray Antonio Alcalde.

“Es muy importante seguir fomentando ese orgullo y ese amor por nuestra ciudad, esa identidad tapatía que Fray Antonio Alcalde nos dejó. Un gran legado del principal benefactor que tuvo Guadalajara sin duda alguna.

“Me parece que en lo que describía también en su discurso la presidenta Vero Delgadillo, debemos de pensar en qué regalo le queremos dejar a Guadalajara, algo tan sencillo como agradecerle al personal de la limpieza por el trabajo que hace todos los días”, expresó.

En la sesión solemne, Vero Delgadillo entregó junto con el gobernador el premio “Ciudad de Guadalajara” a Beatriz Núñez Miranda, en reconocimiento a su trayectoria en el estudio del crecimiento y desarrollo urbano de la ciudad y su área metropolitana.

La galardonada recordó su interés por el análisis del Centro Histórico y su patrimonio arquitectónico. “Entendí el Centro Histórico, su patrimonio, sus edificios, que cada uno nos dice una historia, cada barrio cada colonia cada fraccionamiento cómo se fue conformando y lo que significa para todos los que habitamos en Guadalajara, la Ciudad la hemos hecho todos y cada uno de nosotros”, señaló.

A la ceremonia asistieron representantes de los poderes Legislativo y Judicial, autoridades estatales, municipales y militares, así como invitados especiales, quienes participaron en la conmemoración del aniversario de la ciudad y en el reconocimiento a su historia, desarrollo y proyección futura.