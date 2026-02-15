SEMADET acompañará la planeación territorial de El Salto para garantizar el equilibrio ambiental

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), brinda acompañamiento técnico al municipio de El Salto en el inicio de los trabajos para la formulación de sus instrumentos de Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano.

Esto con el objetivo de garantizar un crecimiento urbano que respeto los límites de la naturaleza y brinde certeza jurídica a sus habitantes.

La dependencia integrará criterios ambientales y emitirá el dictamen de congruencia ambiental y territorial, un instrumento clave para asegurar que la planeación urbana sea compatible con la capacidad de carga de los ecosistemas, y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

El proceso inició el 12 de febrero, con la sesión conjunta del Comité de Ordenamiento Ecológico y el Consejo de Desarrollo Urbano, donde se establecieron las bases para los Foros de Consulta Pública. Los trabajos de diagnóstico, formulación y validación se desarrollarán durante todo el año.

Este trabajo se realiza en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto de Planeación y Gestión del Territorio (IMEPLAN), y la Procuraduría de Desarrollo Urbano (PRODEUR), así como con sectores productivos, sociales y académicos.