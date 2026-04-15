Ajusta Jalisco calendario escolar 2025–2026 por Mundial de Futbol

La Secretaría de Educación implementará clases a distancia y cambios en fechas clave para garantizar el cierre ordenado del ciclo — La Secretaría de Educación Jalisco anunció ajustes al Calendario Escolar 2025–2026 para escuelas públicas y privadas de educación básica, con el objetivo de garantizar la continuidad académica ante la realización de la Copa Mundial de Fútbol 2026, de la cual Guadalajara será una de las sedes.

Las modificaciones contemplan actividades educativas a distancia y cambios en fechas clave durante los meses de junio y julio, priorizando el derecho a la educación, así como las condiciones de movilidad y seguridad en la entidad.

De acuerdo con el calendario ajustado, los días 11, 18, 23 y 26 de junio se realizarán clases a distancia, en consideración a la ceremonia inaugural y los partidos del Mundial que tendrán lugar en la ciudad.

El registro de calificaciones se llevará a cabo del 19 al 26 de junio, mientras que la entrega de boletas de evaluación está programada para los días 29 y 30 del mismo mes.

El fin de clases ordinarias será el 30 de junio. Posteriormente, el 1 de julio se desarrollará la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar, y los días 2 y 3 de julio se realizará el taller intensivo dirigido al personal docente.

Del 6 al 14 de julio se contemplan actividades pedagógicas complementarias opcionales para el alumnado. En ese mismo periodo, del 6 al 10 de julio, se entregarán certificados, los cuales podrán descargarse a través de la plataforma APPrende Jalisco.

El ciclo escolar 2025–2026 concluirá oficialmente el 15 de julio, fecha a partir de la cual iniciará el receso escolar.

La dependencia estatal reiteró su compromiso de adaptar los procesos educativos a las condiciones del entorno, asegurando una educación de calidad y el bienestar de la comunidad escolar en Jalisco.