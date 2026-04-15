Literatura para infancias: presentarán El niño y el mar en la Biblioteca Central Estatal

El autor Uriel Velázquez Bañuelos presentará su libro El niño y el mar el próximo lunes 20 de abril, en un evento dirigido a niñas y niños a partir de los 8 años, así como al público en general interesado en la literatura infantil.

El niño y el mar (Cortesía)

La actividad se llevará a cabo a las 11:00 horas en la Biblioteca Central Estatal Ramón García Ruiz, ubicada en González Ortega 679, en la colonia Centro de Guadalajara, con entrada libre. En la presentación participará también Pilar Bravo Sandoval.

Interior del libro "El niño y el mar" (Cortesía)

Durante el encuentro, el autor realizará una lectura en voz alta de su obra y, posteriormente, abrirá un espacio de diálogo para que la audiencia comparta sus impresiones, interpretaciones y preguntas. El objetivo es fomentar que las y los asistentes se conecten con otras historias —ya sean cuentos, novelas, películas o series— y fortalecer la literatura como un espacio de comunidad y cercanía.

Interior del libro "El niño y el mar" (Cortesía)

El niño y el mar aborda el tema de la pérdida desde la perspectiva de Arturo, un niño que emprende una serie de aventuras en un mundo fantástico lleno de magia y misterios. A través de esta historia, Velázquez Bañuelos busca generar empatía y reflexión entre el público infantil.

Uriel Velázquez Bañuelos es un joven autor y estudiante de la carrera de Escritura Creativa en la Universidad de Guadalajara, quien apuesta por acercar la literatura a nuevas generaciones mediante experiencias participativas.

Datos de presentación (Cortesía)

El evento cuenta con el apoyo de la Biblioteca Central Estatal, la Secretaría de Cultura y el Gobierno de Jalisco.