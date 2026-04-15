Transporte gratuito infantil: Jalisco marca pauta nacional

El acceso al transporte público gratuito comienza a perfilarse como una de las políticas más relevantes para reducir desigualdades en México, y Jalisco ha dado un paso clave al colocar a la niñez en el centro de esta estrategia. A partir del 30 de abril de 2026, niñas y niños de entre 4 y 12 años que asisten a escuelas públicas podrán acceder a dos viajes diarios sin costo, una medida que no solo alivia la economía familiar, sino que también garantiza el derecho a la educación.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza el anuncio de Transporte Público Gratuito para Niños y Niñas

El programa, impulsado por el gobierno estatal encabezado por Pablo Lemus, convierte a la entidad en la primera del país en ofrecer este beneficio de manera estructurada para este sector de la población. Además de destacar la importancia de invertir en políticas públicas enfocadas en el bienestar infantil.

Más allá del apoyo económico, el transporte público gratuito tiene impactos directos en la calidad de vida urbana. Al incentivar su uso, se reduce la cantidad de vehículos particulares en circulación, lo que contribuye a disminuir el tráfico y los tiempos de traslado.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza el anuncio de Transporte Público Gratuito para Niños y Niñas

Otro de los beneficios clave es el impacto ambiental. Menos autos en las calles se traducen en menores emisiones contaminantes, lo que mejora la calidad del aire en las ciudades.

A largo plazo, estas políticas fomentan una cultura de movilidad sostenible desde edades tempranas, formando ciudadanos más conscientes del uso del transporte colectivo.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza el anuncio de Transporte Público Gratuito para Niños y Niñas

El registro para acceder al programa estará disponible del 20 de abril al 30 de mayo, y deberá ser realizado por padres, madres o tutores a través de la plataforma oficial. Las y los beneficiarios recibirán una tarjeta especial no bancarizada, similar a la de Mi Movilidad, lo que facilita su integración al sistema sin afectar otros apoyos sociales.

Con esta iniciativa, Jalisco no solo atiende una necesidad inmediata, sino que sienta las bases de un modelo que podría replicarse a nivel nacional: un transporte público accesible, seguro y equitativo, capaz de transformar la dinámica social y urbana del país.