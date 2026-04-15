Guadalajara realizará jornada de Bienestar Animal con esterilizaciones, vacunas y adopciones

El Gobierno de Guadalajara llevará a cabo este sábado una Jornada de Bienestar Animal en el Parque de la Ex Penal, ubicado en la colonia Oblatos, con el objetivo de acercar servicios gratuitos a las mascotas y fomentar la tenencia responsable.

A partir de las 10:00 horas, personal de la Dirección de Bienestar Animal ofrecerá atención básica como vacunación, desparasitación y revisión médica para perros y gatos. Además, se instalarán módulos informativos, talleres sobre cuidado responsable y un espacio para adopciones.

Como parte de la jornada, también se realizarán esterilizaciones, aunque este servicio requerirá cita previa, la cual puede agendarse vía telefónica en un horario de 8:00 a 14:00 horas.

El titular de la dependencia, Guillermo Korkowski, explicó que estas jornadas buscan ampliar la cobertura de los servicios que el municipio ya ofrece de forma permanente, además de atender una problemática clave: la sobrepoblación y el abandono de animales.

Durante el primer trimestre del año, detalló, se han realizado más de mil 800 esterilizaciones, mientras que en campañas recientes se han aplicado cerca de 7 mil vacunas antirrábicas, contribuyendo a mantener a la ciudad libre de esta enfermedad.

Korkowski destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral de salud pública y bienestar animal, ya que la esterilización ayuda a prevenir enfermedades como infecciones uterinas y distintos tipos de cáncer, además de reducir la proliferación de animales en situación de calle.

Las jornadas móviles han priorizado colonias como El Fresno, Morelos, El Álamo y diversas zonas del oriente de la ciudad, donde se ha detectado mayor incidencia de abandono y sobrepoblación.

Para acceder a las esterilizaciones gratuitas, las y los interesados deberán presentar identificación oficial y comprobante de domicilio, con el fin de priorizar la atención en las zonas donde se implementan estas acciones.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a participar en estas jornadas y asumir un rol activo en el cuidado de sus mascotas, a fin de mantener los avances logrados en materia de bienestar animal en Guadalajara.