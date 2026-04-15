Zapopan mejora la movilidad en la colonia Tepeyac con rehabilitación de la calle Lourdes

El Gobierno de Zapopan avanza en la transformación de su infraestructura urbana con la rehabilitación integral de la calle Lourdes, en la colonia Tepeyac, una obra que busca mejorar la movilidad, fortalecer los servicios básicos y elevar la calidad de vida de sus habitantes.

Con una inversión de 13.83 millones de pesos, la intervención abarca 410 metros lineales e incluye pavimentación con empedrado tradicional y huellas de concreto, así como la modernización de redes de agua potable, drenaje sanitario y pluvial, lo que garantiza una vialidad más segura, funcional y duradera.

Durante el acto de entrega, el presidente municipal, Juan José Frangie Saade, destacó que este tipo de proyectos no sólo mejoran la infraestructura, sino que dignifican el entorno de las colonias tradicionales del municipio.

“Más allá del costo de la obra, representa dignidad y una mejor calidad de vida para todas y todos los vecinos”, expresó el alcalde, quien subrayó la importancia de preservar la identidad histórica de la colonia Tepeyac mientras se modernizan sus servicios.

El proyecto también contempló la construcción de banquetas con accesibilidad universal, la incorporación de guías podotáctiles, cruceros seguros y señalización horizontal y vertical, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para personas con discapacidad, adultos mayores, así como niñas y niños.

Además, se integraron elementos complementarios como alumbrado público, bolardos y acciones de forestación, contribuyendo a la creación de entornos más ordenados, seguros y sostenibles.

Por su parte, el director de Obras Públicas e Infraestructura, Álvaro Orozco Gutiérrez, explicó que la renovación respetó el carácter tradicional de la zona, al mantener el empedrado, pero incorporando mejoras integrales en servicios y movilidad.

Detalló que la obra responde también a la necesidad de garantizar trayectos seguros para quienes transitan por la zona, especialmente por su cercanía con centros educativos y espacios públicos.

La rehabilitación de la calle Lourdes forma parte de la estrategia municipal para fortalecer la infraestructura vial en distintas colonias de Zapopan, con el objetivo de generar espacios más dignos, accesibles y eficientes para la ciudadanía.