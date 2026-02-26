Puerto Vallarta se reactiva con mesa permanente y respaldo estatal

Luego de los acontecimientos que encendieron alertas en la región Costa-Sierra Occidental, el gobernador de Jalisco,Pablo Lemus Navarro, encabezó en Puerto Vallarta una mesa de diálogo con empresarios, líderes académicos y autoridades municipales y federales, con el objetivo de delinear una ruta clara de reactivación y recuperación económica para el destino turístico.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, acudió a Puerto Vallarta para dar certeza y respaldo a los sectores productivo, económico, turístico y de servicios de este municipio

“Después de los acontecimientos del domingo pasado, hemos acordado una mesa permanente de reactivación económica, donde el Gobierno del Estado de Jalisco se compromete con Puerto Vallarta (...) Va a recibir, conjuntamente, todo el apoyo del Gobierno del Estado de Jalisco, porque todas y todos amamos Puerto Vallarta”, afirmó el mandatario.

La estrategia contempla cinco mesas prioritarias: turismo, seguridad, economía, infraestructura y transporte, encabezadas por integrantes del gabinete estatal, en un esfuerzo coordinado con el sector privado y los municipios de la región.

Impulso económico y liquidez para empresas

En materia económica, el Gobierno del Estado anunció apoyos directos enfocados en liquidez, financiamiento e incentivos para el equipamiento e inversión en infraestructura orientada al desarrollo de talento. Se contempla una bolsa especial para micro, pequeñas y medianas empresas, uno de los sectores más sensibles ante cualquier crisis.

El Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, Mauro Garza Marín, detalló que estos apoyos permitirán sostener operaciones y fortalecer la competitividad del destino, pensando no solo en la coyuntura actual sino en el mediano plazo, particularmente ante la llegada de visitantes por la Copa del Mundo de 2026.

Lemus reconoció la rapidez con la que empresarios locales retomaron actividades apenas 48 horas después de los sucesos, iniciando así un proceso de normalización económica. “Vamos a salir adelante y vamos a salir bien, necesitamos trabajar en equipo”, subrayó.

Turismo: promoción y confianza como prioridad

El sector turístico, columna vertebral de la economía vallartense, activó desde el domingo una mesa de trabajo permanente encabezada por la Secretaría de Turismo estatal. La primera etapa consistió en garantizar la seguridad y el resguardo de los visitantes, sin que se registraran personas heridas.

Posteriormente, se dio paso a la reactivación escalonada de hoteles, restaurantes y del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, pieza clave en la conectividad nacional e internacional del destino.

La estrategia incluye una campaña inmediata de reposicionamiento y promoción en ferias y encuentros turísticos, con el fin de dejar claro que el puerto opera con normalidad y recuperar indicadores como ocupación hotelera y flujo de pasajeros.

Empresarios y comerciantes coincidieron en que el destino ha enfrentado otras crisis —como la posterior a la pandemia por Covid-19— y ha demostrado resiliencia. Incluso propusieron sumar recursos de fondos empresariales y turísticos para reforzar la promoción y acelerar la recuperación de la confianza.

Seguridad e infraestructura: base de la recuperación

Previo a la mesa económica, el Gobernador encabezó la sesión de la Comisión Ejecutiva Estatal de Seguridad Región Costa-Sierra Occidental, con la participación de autoridades federales, estatales y militares, así como alcaldes de municipios vecinos.

Se informó que arribaron a Jalisco 2 mil 500 elementos federales, de los cuales 150 fueron asignados específicamente a Puerto Vallarta por parte de la Marina Armada de México, reforzando la presencia en puntos estratégicos.

En transporte público se reportó saldo blanco. Actualmente, el sistema moviliza a 42 mil personas diariamente, servicio considerado vital para la dinámica laboral y turística. Además, se instaló una mesa jurídica y administrativa para atender la situación de transportistas en relación con seguros y mutualidades. En el municipio operan mil 780 taxis y alrededor de 196 vehículos de plataforma.

En infraestructura vial, se trabaja en la reparación de caminos afectados y en la construcción del Puente de La Desembocadura, donde ya se habilitó un paso provisional.

También se contemplan obras estratégicas que fortalecerán la movilidad y los servicios urbanos, algunas de ellas programadas para después de 2026, como el Puente Amado Nervo, el Centro de Autismo, el Muelle de Mismaloya, la Unidad Deportiva Bobadilla y el Polideportivo de Alto Rendimiento, además de mantenimiento carretero y la incorporación de la grapa de retorno en la terminal internacional del aeropuerto.

Durante su gira, Lemus recorrió el Malecón y dialogó con turistas, locatarios y trabajadores para constatar la reapertura de comercios y servicios. La consigna, reiteró, es clara: coordinación permanente entre gobierno, iniciativa privada, universidades y sociedad civil para que Puerto Vallarta recupere su dinamismo.

“Vamos a salir adelante y vamos a salir bien”, insistió el mandatario, en un mensaje que busca devolver la certeza a uno de los principales motores turísticos y económicos de Jalisco.