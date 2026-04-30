Jalisco refuerza políticas públicas para garantizar bienestar integral de la niñez: Lemus

En el marco del Día de la Niñez, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, presentó en el Paseo Interactivo JAPI las principales acciones impulsadas por su administración para fortalecer el desarrollo integral de niñas y niños en rubros prioritarios como educación, salud, movilidad y espacios públicos.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, presenta el Informe para las Niñas y Niños de Jalisco

Ante cientos de asistentes, Lemus reafirmó que la niñez ocupa un lugar central en la agenda estatal, destacando que, tras consolidar modelos en Zapopan y Guadalajara, ahora Jalisco busca convertirse en referente nacional en políticas públicas enfocadas en las infancias.

“Jalisco es el estado de las niñas y de los niños, porque para nosotros lo más importante son nuestras niñas y nuestros niños, porque queremos que ustedes conquisten sus sueños de grande”, afirmó el mandatario.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, presenta el Informe para las Niñas y Niños de Jalisco

Entre las principales estrategias, destacó la implementación del transporte público gratuito para estudiantes, una medida orientada a reducir la deserción escolar y aliviar la economía familiar, así como la cobertura universal de salud infantil mediante el Seguro Médico al Estilo Jalisco.

Lemus también subrayó el fortalecimiento del sistema educativo estatal mediante la renovación de escuelas, equipamiento tecnológico con Aulas Digitales Google, clases de música, entrega de mochilas, útiles escolares y calzado, además de la expansión del modelo COSMOS en Centros de Atención Múltiple para niñas y niños con discapacidad.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, presenta el Informe para las Niñas y Niños de Jalisco

En materia de salud, Jalisco mantiene cobertura universal para cáncer infantil, diabetes tipo 1 e insuficiencia renal, además de ser pionero en la atención integral a infancias sordas mediante tamiz auditivo neonatal e implantes cocleares gratuitos.

“Toda la atención a la salud, absolutamente todo es gratis porque queremos cuidar la salud de nuestras niñas y niños”, sostuvo Lemus.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, presenta el Informe para las Niñas y Niños de Jalisco (Israel Soria)

El gobernador agregó que su administración también prioriza la recuperación y creación de espacios públicos diseñados para la infancia, como Centros Colmena, Centros de Autismo, academias deportivas, unidades deportivas rehabilitadas, parques y áreas de juegos infantiles.

Con estas acciones, el gobierno estatal busca consolidar una política transversal que coloque a las niñas y niños como eje prioritario del desarrollo social en Jalisco.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, presenta el Informe para las Niñas y Niños de Jalisco

Acciones prioritarias para niñas y niños en Jalisco