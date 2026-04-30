Inicia depósito de programas Bienestar Tlaquepaque; benefician a más de 9 mil personas

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, informó que ya se encuentra disponible el primer depósito del año, correspondiente al bimestre marzo-abril, en las tarjetas de Bienestar Tlaquepaque.

Se trata de recursos municipales dirigidos a los programas “Mujeres Líderes de Esperanza”, para jefas de familia, y “Bienestar Incluyente”, enfocado en personas con discapacidad permanente. Cada persona beneficiaria recibe 2 mil 500 pesos.

“Me da mucho gusto informarles que, a partir de hoy, está disponible en sus tarjetas el primer depósito de este año”, señaló la alcaldesa.

De acuerdo con la información difundida, en 2026 se realizarán cinco depósitos, uno más que el año anterior. En total, esta entrega beneficia a más de 9 mil 600 personas, de las cuales cerca de 3 mil son de nuevo ingreso.

La autoridad municipal indicó que el programa “Mujeres Líderes de Esperanza” amplió su cobertura a más de 7 mil beneficiarias.

Además, se informó que ya está disponible el depósito único anual de 18 mil pesos del programa “Raíces de Esperanza”, dirigido a artesanos del municipio.

La presidenta municipal también señaló que avanza la entrega de mochilas con útiles escolares del programa “Aprendiendo con Bienestar” en cerca de 400 escuelas de educación básica.

Las personas beneficiarias deberán acudir a la Secretaría de Bienestar, en la Unidad Administrativa Pila Seca, para firmar el depósito. Para mayor información se habilitaron líneas telefónicas y atención vía Tlaquechat.