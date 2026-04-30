Mataron a regidor de Talpa de Allende; en un año, 3 ex candidatos de MC asesinados en Jalisco

"Kito" Franco Palomera. FOTO: Facebook

El regidor de Movimiento Ciudadano (MC) en Talpa de Allende Marco Antonio Franco Palomera fue asesinado la mañana de este jueves 30 de abril en la en la Colonia San Rafael, del municipio en cuestión.

Con el fallecimiento del funcionario municipal, quien era conocido como “Kito” Franco Palomera, suman tres los regidores asesinados en menos de un año en Jalisco, todos pertenecientes al mismo partido.

“Kito” Franco Palomera contendió en dos ocasiones como abanderado de MC a la Presidencia Municipal de Talpa de Allende por MC: en las elecciones del 2018 y en las del 2024, en las que no ganó pero entró como regidor del Ayuntamiento, que actualmente es presidido por Patricia Sánchez Moro, del Partido Morena.

EL ASESINATO DE “KITO” FRANCO

Roberto Alarcón, Coordinador General Estratégico de Seguridad, del Gobierno de Jalisco, informó que el cadáver del edil fue hallado por agentes de la Policía Municipal de Talpa, que hacían labores de patrullaje y escucharon una detonación en la Calle 5 de Febrero, Colonia San Rafael; al acercarse a verificar de dónde provenía el estruendo, localizaron a “Kito” Franco ya sin vida.

REGIDORA Y EX CANDIDATA DE LA MANZANILLA DE LA PAZ

La madrugada del pasado 13 de febrero apareció en Teocuitatlán de Corona, asesinada por asfixia, la regidora y ex candidata de MC a la presidencia municipal de La Manzanilla de la Paz, Blanca Esthela Álvarez Chávez.

El 10 de marzo de este 2026, la Fiscalía del Estado anunció que fue detenida como sospechosa una mujer identificada con el nombre de Blanca Lorena “N”. El motivo del crimen no se dio a conocer.

Blanca Álvarez. FOTO: Facebook

REGIDORA Y EX CANDIDATA DE TEOCALTICHE

El 9 de mayo de 2024 en un hospital de Teocaltiche asesinaron a la regidora, ex candidata de MC a la alcaldía y jefa de enfermeras, Cecilia Ruvalcaba Mercado.

Uno de los implicados en ese feminicidio fue aprehendido en enero pasado en Aguascalientes, el cual quedó identificado como Antonio “N”. El crimen tendría que ver con los reclamos que la regidora difundía por la inseguridad en Teocaltiche.

Ceci Ruvalcaba con el ex candidato presidencial de MC Jorge Máynez

HOMICIDIOS DE OTROS FUNCIONARIOS MUNICIPALES

Enrique Estrada Jiménez, director del Sistema DIF de El Salto, fue encontrado muerto en su domicilio la mañana del viernes 12 de diciembre. El cadáver estaba en una finca de la Calle 627, en la Colonia Parques del Castillo, del municipio de referencia. El funcionario municipal presentaba algunas lesiones al parecer infligidas por un arma blanca, así como un disparo en la cabeza.

El 28 de abril dieron muerte a balazos al secretario general del Ayuntamiento de Teocaltiche, José Luis Pereida, quien también era el presidente del PRI municipal

El 15 de abril sicarios acribillaron al comisario de la Policía de Teocaltiche Ramón Grande Moncada