Maestros de educación básica, universitarios, burócratas y trabajadores del SIAPA saldrán a manifestarse

Los trabajadores de diversos gremios exigen mejores salarios y atención médica digna.

Este viernes 1 de Mayo, en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, se realizarán por lo menos cuatro marchas de sindicatos de trabajadores en Guadalajara.

La actividad comenzará a temprana hora. Desde las 7.30 de la mañana, los sindicatos afiliados a la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC) saldrán de su sede en el barrio de Analco y arribarán a un costado de Palacio de Gobierno, donde harán un mitin.

Las demandas son, entre otras, que se respeten los fondos de las Afores y que el servicio médico del IMSS no se fusione con el ISSSTE ni con Pemex.

La marcha de los sindicatos de trabajadores académicos y personal administrativo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) saldrá a las 8 de la mañana desde Chapultepec e Hidalgo, para realizar un mitin en el cruce de Paseo Alcalde e Independencia. En esta movilización también participan trabajadores de la Federación de Sindicatos Independientes del Estado de Jalisco (Fesijal) que afilia a gremios de burócratas, hospitales civiles, DIF Jalisco y personal del SIAPA.

Jesús Becerra Santiago, líder del Sindicato Único de Trabajadores de la UdeG (SUTUdeG), precisó que entre las exigencias que harán está la de solicitar mejores salarios para los trabajadores universitarios y jornadas justas.

La Fesijal exigirá el rescate del Fondo de Pensiones del Ipejal, que se otorguen herramientas, materiales e insumos al personal del SIAPA, que se respete el servicio civil de carrera y que se autorice un incremento en los vales de despensa.

Los docentes de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se concentrarán a las 8.30 de la mañana en la glorieta de La Normal y de ahí caminarán hacia la explanada del Santuario, en paseo Alcalde y Juan Álvarez.

Los profesores solicitarán que se cubran las plazas de director vacantes, así como un incremento salarial digno para alcanzar un salario profesional de 28 mil 741 pesos mensuales.

La marcha de sindicatos independientes realizará una movilización con punto de partida en la glorieta de las y los Desaparecidos, en Chapultepec y Niños Héroes, a partir de las 10 de la mañana, con punto de llegada en la plaza de Armas. En esta marcha intervienen trabajadores de la industria electrónica, el Frente Nacional por las 40 Horas, maestros de la CNTE y colectivos de personas desaparecidas.