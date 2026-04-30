Lugarteniente del “Mencho” tenía pendiente condena de 45 años por masacre de 15 policías en Jalisco

Audías Flores Silva "El Jardinero"

La Fiscalía del Estado dio a conocer este jueves 30 de abril que Audias Flores Silva, alias “El Jardinero” -señalado como posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”-, tenía vigente una orden de reaprehensión por la emboscada ocurrida el 5 de abril del año 2015, en el municipio de San Sebastián del Oeste, en donde murieron 15 agentes de la que en ese tiempo era conocida como Fuerza Única Jalisco.

Durante la rueda de prensa semanal del Gabinete de Seguridad estatal, la Vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, quien acudió en lugar del fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó que “El Jardinero” fue arrestado en 2016 por dicha masacre, pero “en 2019 este sujeto es absuelto por el juez y liberado.”

Debido a lo anterior, la Fiscalía del Estado interpuso un recurso de apelación y el resultado fue que en segunda instancia se “revoca esta resolución absolutoria y (se) dicta una sentencia condenatoria a 45 años de prisión y multa por más de 192 mil pesos, así como pago de la reparación del daño”, manifestó la vicefiscal.

TUVO 6 ÓRDENES DE APREHENSIÓN Y LAS LIBRÓ

La funcionaria indicó que “revisando los registros de la institución identificamos la totalidad de seis órdenes de aprehensión (en contra de ‘El Jardinero’) que fueron emitidas entre los años 2009 y 2010, más o menos, y que fueron ejecutadas en el 2016″.

Sin embargo, dijo la vicesfiscal, cada proceso fue librado por el presunto delincuente por supuesta falta de elementos para procesarlo, hasta que en una resolución dictada segunda instancia, en 2024, la Fiscalía ganó la revisión relativa a la masacre de los 15 elementos estatales y logró la sentencia de 45 años por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y delincuencia organizada, la cual estaba vigente hasta el pasado lunes 27 de abril, cuando “El Jardinero” fue capturado mediante un operativo federal en La Yesca, Nayarit, por lo que actualmente está preso en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, en El Altiplano, Estado de México.

“EL GÜERO CONTA” TUVO 3 Y TAMBIÉN LAS LIBRO

Por su parte, César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “El Güero Conta”, presunto operador financiero del CJNG, detenido también el pasado lunes 27 de abril, pero en Zapopan, tuvo dos órdenes de aprehensión por homicidio, y una por un delito de tránsito, informó la vicefiscal Trujillo Cuevas.

Se trata de mandamientos judiciales que fueron cumplimentados en 2005, 2014 y 2015, pero los procesos por los primeros dos casos pudo librarlos mediante amparos; el tercero era por un hecho de tránsito “que no le trajo graves consecuencias” y por lo tanto estaba libre.