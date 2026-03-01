Raúl Aceves presentará su “Nueva Lotería del Milagro”

Raúl Aceves es considerado uno de los poetas y ensayistas más prominentes de Jalisco

“Nueva Lotería del Milagro”, el más reciente libro de Raúl Aceves, quien está considerado como uno de los poetas y ensayistas más destacados de Jalisco, será presentado este próximo viernes 6 de marzo, en la sede de la escuela de la Sociedad General de Escritores (SOGEM) de Guadalajara.

El autor es miembro de una generación de poetas nacidos alrededor de los años 50, a la que también pertenecen Jorge Orendáin y Raúl Bañuelos.

Como un homenaje a su trayectoria, el Galardón a la Excelencia Literaria, que otorga anualmente el Centro Guadalajara del PEN Internacional (club de escritores a nivel mundial) lleva el nombre de Raúl Aceves, quien recibió el Premio Jalisco en Letras en el año 2020.

Además de la poesía y el ensayo, Raúl Aceves cultiva el aforismo y el cuento breve. Algunos de sus libros de poesía son “Cielo de las cosas devueltas”, “Tandariola” y “La mirada del camaleón”.

También es autor de la obra “Aforismos y desaforismos”; como ensayista se ha interesado por la poesía indígena con sus libros “Poesía y chamanismo”, y “Presencia indígena en la poesía mexicana contemporánea y otros ensayos”.

Entre sus libros de cuentos se incluye el título “Más allá del más acá”.

Raúl Aceves ha sido docente en la Universidad de Guadalajara y ha impartido el Taller de Poesía en la escuela de escritores Sogem.

La presentación de “Nueva Lotería del Milagro”, libro de poemas, se realizará com la participación de Luis Mario Cerda y del autor, el próximo viernes en punto de las 7:00 pm.

Escuela SOGEM Guadalajara

Presentación de “Nueva Lotería del Milagro”, poemario de Raúl Aceves

Viernes 6 de marzo, 7:00pm

Escuela de Escritores Sogem, a las siete PM

Avenida Agustín Yáñez 2839, muy cerca de la Glorieta Minerva, Guadalajara, Jalisco