En Bolaños, habitantes de la etnia wixaritari se quejan por actos de racismo de mestizos

Autoridades tradicionales de la etnia wixaritari en el Congreso de Jalisco.

La delegada regional en Jalisco y Colima del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Jalisco, Bianca América Enríquez, dijo que ha recibido quejas de la etnia wixaritari, por casos de racismo y discriminación por parte de mestizos de Bolaños.

Se identifica al ex alcalde de ese municipio, Manuel Villalobos y actual regidor postulado por la alianza PAN-PRI-PRD, como una de las personas que instiga al conflicto entre la población mestiza y los habitantes de la etnia, por el cambio de régimen electoral en ese municipio.

Bianca América Enríquez explicó que entre las atribuciones del INPI está la de “velar por los derechos de la comunidad indígena y dar acompañamiento legal a los wixaritari; esa es nuestra labor”, dijo la funcionaria federal.

“Sí, hemos recibido varias quejas a través de redes sociales. Tenemos una página en el INPI y también a través de mi página personal de Facbook que, de alguna manera, tengo que atender ese tipo de mensajes y creo que ahorita están atacando mucho sobre todo la vida comunitaria de los wixaritari, haciendo comentarios despectivos, desde la forma de vestir, la forma de hablar, desde la forma de hacer vida, inclusive familiar, entonces eso se identifica como discriminación y racismo hacia la población wixárika de Bolaños”, relató.

A los mestizos, la delegada del INPI les aclaró que ellos tienen todo el derecho de realizar manifestación para oponerse al decreto que aprobó el Congreso local el 26 de marzo, para el cambio de régimen electoral, para las votaciones de 2027, donde ya no participarán partidos políticos, sino que se harácon base en los usos y costumbres de la etnia wixaritari.

Lo que no pueden hacer es cometer actos de racismo y discriminación en contra de los habitantes de Bolaños que pertenecen al pueblo originario.

“Yo creo que la población mestiza está en todo su derecho de hacer su manifestación, pero siempre y cuando sea de una forma pacífica y sin violentar los derechos de los pueblos indígenas. En este caso, ya estuvimos presentes en un diálogo junto con el Congreso del Estado, en donde se les dejó en claro en qué consiste el decreto. Ahí nomás queda hacer un llamado al diálogo de una forma pacífica, pero en ningún momento se les están pisando sus derechos”, subrayó.

La titular del INPI en Jalisco dijo que debe prevalecer el diálogo entre las partes y respetar las formas de organización, de vestir y de hablar de los wixaritari.