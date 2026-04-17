Construirán 3 “Centros Comunitarios México Imparable”, en la Zona Metropolitana de Guadalajara

El Centro SICT Jalisco anunció las obras. En la foto, María Padilla, directora de SICT Jalisco

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció la construcción de tres “Centros Comunitarios México Imparable”, en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

A través del Centro SICT Jalisco se detalló que “estas instalaciones permitirán la formación de las y los jóvenes en diversas disciplinas, a fin de contribuir a la instrumentación de la estrategia integral para atender a este sector de la población y prevenir la violencia”.

Se expuso además que se trata de un programa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, donde participarán la SICT, mediante la construcción, y los municipios que serán beneficiados, con la aportación de terreno para la edificación.

¨Los tres centros comunitarios, serán construidos con recursos del Gobierno de México y contarán con cancha de futbol, espacio multiusos techado, gimnasio de box, salón para teatro, danza y coro, área de ajedrez, trota pista, espacios de atención psicológica, sanitarios y vestidores", agregó SICT Jalisco.

Se precisó también que son espacios públicos de desarrollo y convivencia social y cultural, que contribuirán a reconstruir el tejido social, para beneficio de miles de jóvenes, a través del fortalecimiento de la prevención y la consolidación de la paz en las zonas donde se edifiquen.

Los centros se construirán en municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, cuyos gobiernos aportarán los predios y tendrán su base en tres pilares fundamentales: deportes, cultura y salud mental.