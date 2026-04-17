Hubo un tiempo —no tan lejano— en el que para que una cantante despegara había que alinearse con ciertos rituales casi sagrados: firmar con una disquera, sonar hasta el cansancio en la radio (previo “empujón” económico, claro), y, si había suerte, ganarse el visto bueno del todopoderoso programa dominical de variedades. La famosa payola no era un mito urbano, sino la regla no escrita del juego. Y si no pasabas ese filtro, simplemente no existías.

Kany García

En ese ecosistema desfilaban nombres que hoy suenan a canon: Soda Stereo, Miguel Mateos, Laureano Brizuela —“El Ángel del Rock”—, Hombres G, The Outfield… todos orbitando bajo la mirada de un personaje que decidía quién subía y quién no al escenario. Así funcionaba la industria: vertical, cerrada y con candados bien puestos.

Pero el guion cambió. La llegada de los teléfonos inteligentes y el acceso ilimitado a internet dinamitó ese modelo. Hoy, basta un video, unos segundos bien colocados y el algoritmo correcto para que una artista pase del anonimato a los millones de reproducciones. Sin intermediarios, sin permisos, sin pagar peaje. La viralidad como nuevo pase de entrada.

Kany García

En ese tránsito entre dos épocas aparece Kany García, una figura que, sin renegar de la vieja escuela, ha sabido jugar con las reglas del presente. Su música no depende del escándalo ni del golpe fácil: conecta desde otro lugar, más honesto, más emocional. Y eso, en tiempos de consumo rápido, tiene su mérito.

Kany no grita para ser escuchada. Escribe, canta y se queda. Sus canciones tienen esa rara cualidad de acompañar: no invaden, pero tampoco se olvidan. Se mueven entre el pop latino, el soft rock, la balada romántica y hasta coquetean con sonidos tropicales o regionales, siempre con una identidad clara. Versatilidad sin perder el centro.

Kany García

Y quizá ahí está la clave: en un mundo donde todo parece inmediato, lo suyo es construir a largo plazo. Letras que no se diluyen en la primera escucha, colaboraciones que suman (de Cristian Nodal a Carla Morrison, pasando por Carín León o Young Miko) y una presencia que no depende del ruido, sino de la conexión.

Ahora, con nuevo material bajo el brazo y gira en marcha, Kany confirma que no todo en la industria actual es fugaz. También hay espacio para carreras que se cocinan a fuego lento, pero que terminan por volverse imprescindibles.

Porque sí, cambiaron las reglas, pero no el fondo: al final, la música que se queda es la que dice algo.

Kany García

Kany García

(Encarnita García de Jesús) nació el 25 de septiembre de 1982 en Toa Baja, Puerto Rico. Saltó a la fama en 2004 en el reality Objetivo Fama. Ha ganado cinco Latin Grammy, incluyendo Mejor Artista Nuevo (2008) y Mejor Álbum Cantautor (2020). Cuenta con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify. Ha colaborado con Cristian Nodal, Carín León, Carla Morrison y Young Miko. Su nuevo álbum “Puerta Abierta” está disponible desde el 9 de abril. Actualmente realiza su gira mundial 2026 por más de 15 países. Se presentará en el Auditorio Telmex el 25 de abril a las 21:00 horas.