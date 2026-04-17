SICT realiza trabajos nocturnos en la Carretera Guadalajara-Tepic

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través del Centro SICT Jalisco informó que desde este viernes darán inicio las labores nocturnas en la carretera Guadalajara-Tepic, en el tramo Periférico-Entronque Ameca.

Los trabajos consistirán en renivelaciones en zonas que lo requieran, esto con el objetivo de reducir el impacto vial en esta vía de alta circulación.

La dependencia explicó que la renivelación y aplicación de microaglomerado aplicadas anteriormente tenían que realizarse de día debido a que requieren condiciones de temperatura y calor del sol para su secado adecuado y para garantizar la protección de la carpeta asfáltica existente.

La SICT reiteró que las obras de conservación carretera son necesarias para garantizar mayor seguridad y confort de los usuarios de las vías de comunicación.

Asimismo, agradeció la comprensión de quienes transitan por esta vía y reiteró su compromiso de seguir trabajando en el mantenimiento y modernización de la infraestructura carretera.

El Centro SICT reiteró que el compromiso de esta secretaría es continuar trabajando para el bienestar de la ciudadanía.