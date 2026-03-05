Guadalajara es reconocida por su estrategia de limpia impulsada por Vero Delgadillo

Entrega del Premio Trayectoria en la Gestión de Residuos 2026 a Guadalajara

El gobierno de Guadalajara, encabezado por Vero Delgadillo, fue reconocido por la estrategia Limpia Guadalajara, con la entrega del Premio Trayectoria en la Gestión de Residuos 2026 .

Con esta estrategia se logró municipalizar el servicio de recolección, alcanzando niveles de eficiencia superiores al 90 por ciento.

La Presidenta Vero Delgadillo recibió el galardón entregado por DSLATAM ISWA México, Asociación de Profesionales en Residuos, con un reconocimiento al personal que consolidó una prestación eficiente del servicio.

“En Guadalajara ya no somos de la basura, somos de la limpieza (…) Desde el 18 de diciembre del 2024, en un proceso histórico, con el apoyo de este maravilloso equipo, aventamos la operación que le vino a transformar la lógica a la ciudad. Y desde el primer día, con los de la limpieza, tenemos un nivel de efectividad del 95 por ciento”, afirmó.

La DSLATAM reconoció el trabajo que el Gobierno hizo al adquirir 160 camiones para armar las rutas de recolección en las 441 colonias del Municipio, así como la creación de los Escuadrones de la Limpieza, que se encargan de acercar los Servicios Públicos a las Comunidades.

Con la estrategia Guadalajara Limpia, la Ciudad busca consolidarse como un espacio limpio ordenado y de calidad para vivir.

El premio también fue recibido por el Coordinador de Servicios Públicos, Óscar Villalobos, y el titular del OPD GDLimpia, Julián Cerda, dos de los actores principales en el proceso de municipalización.