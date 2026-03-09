Finanzas para todos: La pensión que creímos segura

Pensión IMSS Te contamos todo sobre el incremento para pensionados

Quizá durante mucho tiempo ha sido normal escuchar conversaciones en su círculo social, familiar o laboral acerca de un tema importante para todos: la pensión. Pero en tiempos recientes estas conversaciones han aumentado en frecuencia y, desgraciadamente, no para bien; comienzan las preguntas sobre si “conviene trabajar un año más” por algo que tal vez hoy ya no valga la pena.

La idea de pensión era algo simple, y por eso ha sido poderosa. Usted trabaja, aporta, y al final recibe una renta que le permite vivir con dignidad cuando ya no puede o no quiere trabajar. Esa promesa no nació de la nada. Nació de un equilibrio demográfico que hoy se está rompiendo. En el mundo que diseñó los sistemas de pensiones modernos había muchos jóvenes por cada persona mayor, y esa relación hacía que las matemáticas fueran amables. El problema es que, si cambia la proporción, cambia el resultado, aunque el discurso siga diciendo lo mismo.

Lo delicado de esta problemática es que el problema no llega como una crisis inmediata, sino como algo gradual que difícilmente se percibe en el día a día. Llega cuando usted descubre que la edad de retiro se mueve, que la tasa de reemplazo no alcanza, que la pensión real se la come la inflación, o que el sistema le pide más años de vida laboral para prometerle menos certeza. Y, en todo caso, llega cuando una generación se da cuenta de que hará más esfuerzo para conseguir algo que antes se consideraba normal. Porque el mundo que sostenía esa normalidad ya no existe.

El que cree que sabe todo es el primero que no sabe nada. Para crecer como sociedad es importante intentar no tropezar con la misma piedra; por eso, es importante tomar nota del pasado. Las pensiones públicas, en su versión más conocida, funcionaron durante mucho tiempo como un pacto social: los que están en edad productiva sostienen a quienes ya trabajaron. Al final no era un pacto perfecto, pero era viable porque el trabajo era formal, la población era joven y el crecimiento ayudaba a repartir. El tiempo cambió esas tres cosas. La población envejece, la informalidad en países como México sigue siendo una realidad enorme, y el crecimiento, cuando llega, no siempre llega con empleos que coticen y sostengan el sistema.

Por eso el impacto real se siente en la vida diaria. Se siente cuando una persona mayor vuelve al trabajo no por gusto, sino por necesidad. Se siente cuando una familia entiende que cuidar a un adulto mayor no será una etapa corta, sino un tramo largo, con costos de salud, medicamentos y tiempo. Se siente cuando el ahorro se vuelve la única forma de paz, pero el salario no deja margen para ahorrar. Y se siente, sobre todo, cuando la clase media descubre que su “seguridad” dependía de una promesa colectiva que hoy se está viendo afectada.

Aquí aparece el dilema sistémico: alguien va a pagar el envejecimiento. Si no lo paga el sistema público con impuestos y reformas, lo paga la familia con transferencias y cuidados. Si no lo paga la familia, lo paga el individuo con más años de trabajo o con una vejez más precaria. Y si nadie quiere pagarlo, la factura se transforma en tensión política. La pensión es un tema emocional. Habla de justicia, de mérito, de dignidad, de miedo. Y cuando un tema se vuelve eso, se convierte en un tema social.

¿Y si lo que viene no es una “crisis de pensiones” en un día específico, sino un cambio de régimen silencioso? ¿Y si la jubilación, en lugar de ser una etapa garantizada, se convierte en un privilegio administrado por ahorro, salud y trayectoria laboral formal? En un mundo así, la tranquilidad futura se vuelve desigual. Quienes pudieron cotizar, ahorrar e invertir llegan con margen. Quienes vivieron al día, incluso trabajando toda su vida, llegan con un margen frágil.

La reacción de los actores clave suele ser predecible y, por eso mismo, preocupante. Los gobiernos patean el tema porque reformar pensiones cuesta votos, aunque no reformarlas cueste estabilidad. Las empresas ajustan sus esquemas porque no quieren cargar pasivos y, en muchos casos, trasladan el riesgo al trabajador con planes individuales. Los fondos y administradoras gestionan lo posible, pero no pueden fabricar aportaciones donde no existen, ni pueden prometer rendimientos sin riesgo. Y el ciudadano recibe mensajes contradictorios: le piden ahorrar más en una economía que le deja menos margen, le piden planear a largo plazo en un mundo que se siente cada vez más incierto, y le piden confiar en un sistema que cambia reglas cuando se ve obligado.

Una pensión no es solo una transferencia de dinero; es una idea de continuidad. Es la sensación de que la vida no se parte en dos, de que los años de esfuerzo construyen un piso para los años de descanso. Si esa idea se debilita, la gente no solo se preocupa por su retiro: empieza a dejar de disfrutar el presente por un futuro que aún no ha llegado. Ya no se piensa en una continuación del presente, sino en algo que no deja conciliar el sueño.

La pensión no va a desaparecer por decreto, pero su forma está cambiando. Y si no lo aceptamos a tiempo, el cambio nos va a caer encima como siempre caen las cosas importantes: en silencio, hasta que ya es tarde para improvisar. Tal vez por eso este debería ser un tema de conversación temprana, no tardía.