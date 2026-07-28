Abren convocatoria para que organizaciones de la sociedad civil reciban apoyos del gobierno de Jalisco

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) recibirá los expedientes de las organizaciones civiles.

Organizaciones sociales podrán recibir apoyos del gobierno de Jalisco, hasta por un monto máximo de un millón de pesos, según la convocatoria que abrió la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) publicada el 25 de julio en el periódico oficial del estado.

El objetivo del programa “Yo Jalisco Apoyo a Asociaciones Civiles” busca incrementar las capacidades institucionales de cada organismo civil y con ello, ampliar el alcance de los servicios de asistencia social que cada una de ellas brinda.

El apoyo económico es para la ejecución de un proyecto de intervención en materia de asistencia o desarrollo social. Las iniciativas deberán ser enfocadas en alguna de las siguientes cuatro áreas: bienestar social, salud integral, alto impacto y albergues.

La convocatoria establece que en el caso de los proyectos de salud integral se define que los proyectos deben atender a pacientes de diabetes mellitus tipo 1, insuficiencia renal, salud mental, cáncer en adultos y cualquier padecimiento o enfermedad compleja que aqueja a la población de escasos recursos o en situación vulnerable.

La bolsa a distribuirse es de 9 millones 739 mil pesos. El monto máximo a entregar es de hasta 300 mil pesos para los proyectos de bienestar social; 200 mil peos en el caso de albergues y hasta un millón de pesos en las áreas de salud integral y alto impacto.

Se aclara que el proyecto no deberá contener situaciones o acciones de proselitismo hacia los partidos políticos.

La instancia que revisará los proyectos en competencia explica que se dará prioridad a los 10 municipios en Jalisco que aumentaron su porcentaje de población en pobreza, pobreza extrema o en las áreas con mayor grado de rezago social.

Los resultados se conocerán en la página web de la SSAS. Mayores informes al teléfono 3330 3012 extensiones 52210 y 52213. Los interesados tienen hasta el 21 de agosto para participar.