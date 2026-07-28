Jalisco es reconocido por su participación en el operativo de seguridad del Mundial 2026

El Gobierno de Jalisco recibió un reconocimiento por su participación en el Plan Kukulkán, la estrategia nacional de seguridad implementada durante la Copa Mundial de Futbol 2026, en una ceremonia encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La distinción fue entregada a las instituciones de los tres órdenes de gobierno que colaboraron en el operativo de seguridad del torneo. En representación de Jalisco, el reconocimiento fue recibido por Roberto Alarcón Estrada, Coordinador General Estratégico de Seguridad.

A la ceremonia asistió el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien destacó el trabajo de las corporaciones estatales y municipales que participaron en el dispositivo desplegado durante los encuentros mundialistas celebrados en Guadalajara.

El mandatario señaló que la entidad albergó dos partidos de repechaje, cuatro encuentros de la Copa del Mundo, además del Fan Festival instalado en el Centro Histórico de Guadalajara y eventos masivos como el concierto de Maná y La Serenata Más Grande del Mundo, encabezada por Alejandro Fernández, sin que se registraran incidentes mayores.

Lemus también reconoció la participación de la ciudadanía, al considerar que contribuyó a proyectar a Jalisco como un destino seguro y un anfitrión para visitantes nacionales e internacionales.

Durante el acto, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció el trabajo coordinado de más de 124 mil 500 integrantes de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia de los tres niveles de gobierno, quienes participaron en el Plan Kukulkán para resguardar a millones de asistentes durante el Mundial.

La mandataria afirmó que la estrategia permitió demostrar la capacidad de coordinación institucional del país y reconoció especialmente el respaldo de los gobiernos de las tres sedes mundialistas: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales fue uno de los principales pilares del operativo y aseguró que el modelo de trabajo establecido dejará un legado para futuras estrategias de seguridad.

Detalló que, únicamente en el ámbito estatal y municipal, participaron más de 90 mil 500 elementos de corporaciones de distintas entidades, entre ellas Jalisco, cuya labor calificó como indispensable para el desarrollo del evento.

En la ceremonia también estuvieron presentes Juan Pablo Hernández González, secretario de Seguridad de Jalisco, y Juan Carlos Contreras Vargas, director general del C5 Escudo Jalisco, además de representantes de instituciones federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Coordinación Nacional de Protección Civil.

La representante de México para la Copa Mundial de Futbol 2026, Gabriela Cuevas Barrón, destacó además el impacto económico del torneo, al señalar que pequeños negocios incrementaron sus ventas entre 10 y 15 por ciento, mientras que miles de comercios recibieron capacitación y adoptaron sistemas de pago digital durante la justa deportiva.