Quieren atender casos de discriminación en las 12 regiones de Jalisco

40% de las personas LGBT+ declaró que se le negó algún derecho por su orientación sexual o identidad de género.

Al ser la discriminación una de las principales barreras para el ejercicio pleno de derechos, el gobierno de Jalisco propone aplicar el programa Red de Enlaces Regionales del Mecanismo de Atención a Víctimas de Discriminación.

El gobierno de Jalisco publicó en el diario oficial los lineamientos de operación del mecanismo. La idea es descentralizar la atención a víctimas de discriminación y fortalecer a los municipios, quienes deben garantizar que la atención brindada a los ciudadanos se realice bajo los principios de igualdad, no discriminación, confidencialidad, trato digno y máxima protección de derechos humanos.

Habrá un presupuesto autorizado de 480 mil pesos y se darán apoyos de hasta 40 mil pesos a cada municipio.

Las personas que se identifican como LGBTIQ+ según la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021, 40% declaró que se le negó algún derecho por su orientación sexual o identidad de género; 33.8% de personas con discapacidad señaló que fue discriminada por su condición y en el caso de las mujeres 71.9% de quienes tienen 15 años o más declaró haber sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, incluidas manifestaciones de discriminación o rechazo.

Jalisco posee un porcentaje de prevalencia de experiencias de discriminación de 27.1%, por encima de la media nacional que es 23.7%.

El Mecanismo de Atención a Víctimas de Discriminación ha logrado una eficiencia de 100% en la atención de las solicitudes recibidas por medios digitales o presenciales. El problema que enfrenta es que el mecanismo centraliza su atención física en los municipios metropolitanos.

Por ello, es urgente transitar a un modelo de atención regional. El Mecanismo pretende transferir hasta 40 mil pesos a los 12 municipios que atenderán los casos de discriminación, lo que hace un total de 480 mil pesos.

En mayo pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Bayardo Pérez Arce, informó que el Mecanismo había atendido 15 casos de discriminación.

El Mecanismo se rediseñó con la idea de consolidar un modelo de atención que no solo reacciones ante la discriminación, sino que también prevenga y promueva una cultura de respeto e inclusión.