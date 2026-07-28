38 días sin accidentes fatales en transporte público urbano

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La Secretaría de Transporte (SETRAN) informó que el Área Metropolitana de Guadalajara suma 38 días consecutivos sin accidentes fatales relacionados con el transporte público urbano, resultado de los programas y acciones implementadas para fortalecer la seguridad vial.

De enero a junio de 2026 se registraron 13 fallecimientos, lo que representa una reducción del 13 % respecto al mismo periodo de 2025 y del 32 % en comparación con 2024. La tendencia a la baja se refleja en los últimos tres años, pese al crecimiento poblacional y a los más de 3 millones de viajes diarios en transporte público.

Entre las medidas destacan la implementación del pago electrónico, la capacitación de operadores, así como operativos de control y vigilancia para detectar consumo de alcohol u otras sustancias. También se supervisan puntos de alta incidencia para prevenir siniestros.

SETRAN refrendó su compromiso con la Visión 0, orientada a eliminar muertes por hechos de tránsito, e invitó a la ciudadanía a reportar situaciones de riesgo a través de sus redes sociales oficiales.

Adicionalmente, la dependencia destacó que la reducción en los siniestros se debe a la coordinación con la Fiscalía del Estado y la Comisaría Vial, lo que ha permitido homologar reportes y dar seguimiento puntual a cada incidente. Esta colaboración interinstitucional ha sido clave para consolidar una estrategia integral de seguridad vial.

La Secretaría de Transporte subrayó que continuará fortaleciendo la cultura vial sustentable y saludable, con campañas de sensibilización dirigidas a operadores y usuarios, así como con la supervisión constante de rutas y unidades, para mantener y ampliar los periodos sin accidentes fatales en la metrópoli tapatía.