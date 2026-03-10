Bodas de oro de la Sociedad General de Escritores de México

Manuel Rodríguez Ajenjo, actual presidente de SOGEM en Ciudad de México

El 23 de agosto de 1976, el dramaturgo argentino-mexicano José María Fernández Unsaín fundó la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM), por lo que este año celebrará su quincuagésimo aniversario.

La SOGEM se creó por la fusión de la Sociedad de Escritores de Cine, Radio y Televisión, con la Sociedad de Autores Mexicanos, para agrupar diversas ramas de la actividad literaria, con la finalidad de defender los derechos de los autores. Su sede se encuentra en la Calle José María Velasco 59, San José Insurgentes, en la Ciudad de México.

El primer presidente de Sogem fue José María Fernández Unsaín, quien fundó también la primera Escuela de Escritores de la SOGEM, en 1987, en Coyoacán.

En 1988, con el apoyo de Fernández Unsaín, fundamos la Escuela de Escritores SOGEM Guadalajara. Durante su mandato, recibimos la visita de importantes escritores de la Sogem de México, que venían a impartir talleres; entre otros, Hugo Argüelles, Vicente Leñero, Bernardo Ruiz, Luis G. Basurto, Nikito Nipongo, María Elena Aura, Eduardo Cassar y Teodoro Villegas.

Del 2000 al 2008, el dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda fue presidente de Sogem; una de sus principales aportaciones fue la promoción de la Ley del libro. De él también recibimos invaluable apoyo, aquí en SOGEM Guadalajara.

El presidente actual es el maestro Manuel Rodríguez Ajenjo, guionista, quien está renovando la Sociedad General de Escritores de México; entre otras cosas ha cambiado el logotipo.

SOGEM Logotipo 50 Aniversario

Con él continuamos la buena relación que hemos tenido con SOGEM durante estos 38 años.

La escuela de Escritores de Guadalajara ha mantenido la presencia de SOGEM en nuestra entidad federativa, desde 1988 hasta el día de hoy.

SOGEM GUADALAJARA SE UNE AL FESTEJO DE LOS 50 AÑOS DE LA SEDE EN CDMX

Como muestra de solidaridad por el quincuagésimo aniversario de SOGEM Ciudad de México, todos los eventos que tengamos en la escuela de Guadalajara durante este año, estarán dedicados a celebrar este acontecimiento.

-El primero en 2026 fue la presentación del poemario Nueva Lotería del milagro, del poeta jalisciense Raúl Aceves, el 6 de marzo.

-El siguiente será la presentación del libro Cómo llegar a los ochenta sin sucumbir en el intento, de Martha Cerda, el viernes 20 de marzo, a las 7:00 pm, en la sede de la escuela, ubicada en Circunvalación Agustín Yáñez 2839.

-El 24 de abril, de 10 de la mañana a las 2 de la tarde, tendremos un homenaje al maestro Arturo Rivas Sáinz, en el que participarán la doctora Ruth Levy, la maestra Carolina Aranda, el poeta Jorge Souza y el dramaturgo Efraín Franco, entre otros literatos.

Las fechas de los demás eventos las daremos a conocer oportunamente.

En nombre de los maestros, alumnos y personal administrativo de la Escuela de Escritores SOGEM Guadalajara, enviamos una calurosa felicitación a la Sociedad General de Escritores de México, por su labor en favor de los escritores de nuestro país y le deseamos muchos años más de vida.

Martha Cerda, Fundadora y Directora de la Escuela de Escritores SOGEM Guadalajara