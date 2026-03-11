Estados Unidos, Irán y el veneno global

Salvador Cosío Gaona

Uno enciende la chispa y el otro no se queda atrás. Así, simple y brutal, está la ecuación que estamos viendo entre Estados Unidos e Irán, que ya no es un problema confinable a una esquina polvorienta del mundo; es un incendio que amenaza con prender pastizales hasta bajo nuestros pies. Lo que comenzó como un choque brutal entre dos poderosos con ejércitos y razones por escrito ha terminado arrastrando a otras naciones, alianzas y, lo más peligroso, a civiles que no pidieron nada de esto.

En cuestión de días la violencia escaló más rápido que las palabras huecas de los diplomáticos. La llamada Operación Furia Épica, lanzada hace pocos días por fuerzas combinadas de Estados Unidos e Israel, marcó un punto de no retorno al impactar miles de objetivos iraníes. Washington no se anduvo con paños tibios: incorporó bombarderos B-52 e intensificó su campaña aérea, con consecuencias que ya se sienten en todos los rincones del planeta.

Irán, por supuesto, respondió de forma proporcional —y algo más que proporcional— abriendo varios frentes. Misiles, drones, ataques contra bases aliadas de Estados Unidos y presión en el Golfo Pérsico: todo indica que no piensa aceptar humillación alguna sin pagar un precio. Y éste no es un juego de ajedrez entre generales; es un tablero donde los peones somos todos nosotros, la gente de a pie que veremos subir precios, sufrir alteraciones económicas y temer por un mundo que creíamos más estable.

Ya no es solo Oriente Medio. La sombra del conflicto se ha extendido hasta rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo que mueve al mundo. Cerrar esa vía no sería un capricho táctico, sería un golpe directo a economías enteras, a cadenas de suministro que aún no se han recuperado de pandemias, guerras comerciales y crisis financieras. Y esto no es escenario de ciencia ficción; es una amenaza que analistas han planteado con preocupación real.

Pero más allá de cifras de petróleo y mercados, lo trágico está en las vidas humanas que ya se ven arrastradas. Informes recientes hablan de cientos de civiles muertos, incluidos niños en escuelas alcanzadas por bombardeos. La llamada protección de la población civil, que aparece en tratados y conferencias, parece haberse quedado en bonitos discursos mientras el horror llega a casas y hospitales. Organizaciones internacionales han pedido frenéticamente respeto al derecho humanitario, y con razón.

Además, este conflicto ya está poniendo a prueba la paciencia y la coherencia de países que no querían verse involucrados. Europa ha empezado a sentir el temblor: bases occidentales han sido atacadas, naciones como Francia, Reino Unido y Grecia han respondido, y se han escuchado llamados urgentes a decisiones firmes o a retirarse antes de ser tragados por algo mucho más grande.

Es imposible ver este conflicto y no recordar que los efectos de una guerra no se quedan guardados en el teatro de operaciones. Los mercados reaccionan, los precios se disparan, las economías tambalean. Aumenta la inflación, se frenan inversiones, se altera la vida cotidiana. Esa clase de impactos que parecen lejanos se convierten en aumentos de gasolina, en pan que sube de precio y en oportunidades de trabajo que se esfuman. Y mientras tanto, políticos de salón se rasgan las vestiduras como si fueran espectadores imparciales de un drama que ellos mismos contribuyeron a encender.

La escalada no se queda en los gobiernos o en las élites estratégicas; toca fibras profundas de sociedades enteras. Desde el ataque al consulado estadounidense en Karachi por manifestantes que sienten que deben reaccionar a hechos que no comprenden del todo, hasta la presión que sufren las comunidades de inmigrantes o expatriados que tienen que huir o replantear su vida por un conflicto que ni los tocaba directamente.

Y lo peor de todo es que no hay señales claras de que esto vaya a detenerse pronto. Todo lo contrario: las decisiones que se están tomando ahora podrían sembrar décadas de resentimiento, atender poco las raíces reales de los problemas y dejar las puertas abiertas a una violencia más difusa, prolongada y cruel. No hay atajos hacia la paz cuando se elige la violencia como primer recurso, y eso es algo que deberíamos tener muy presente.

En ese sentido, este conflicto no es solo una cuestión militar o geopolítica: es un espejo de la falta de liderazgo global, de la ausencia de una diplomacia eficaz y de un sistema internacional que cada vez sufre más para contener crisis antes de que se conviertan en catástrofes. ¿Cuándo aprenderemos que el uso de la fuerza, lejos de resolver, suele agravar problemas que ya eran complejos y dolorosos? La respuesta a esa pregunta marcará probablemente la historia de los próximos años.

No se trata de tomar partido por una nación o por otra, sino de exigir responsabilidad y humanidad. Porque mientras los ejércitos hablan de objetivos y estrategias, quienes pagamos la cuenta somos todos nosotros, con nuestro trabajo, con nuestra seguridad y con la vida de seres queridos. Este conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ya implica a otros países, es una llamada de atención dolorosa: la guerra no es un último recurso, es el fracaso de todos nosotros.