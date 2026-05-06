Sospechoso de asesinato de alumno de COBAEJ Miramar, fue arrestado por Comisaría de Zapopan

COBAEJ 2 Plantes Miramar. FOTO: Google maps

El presunto homicida de un alumno del plantel Miramar del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), fue arrestado cuando merodeaba en una colonia cercana a donde ocurrió el asesinato.

La Comisaría de Zapopan fue la encargada de realizar el arresto del señalado como homicida, quien traía una porción de mariguana y resultó ser menor de edad, pues tiene 16 años.

El crimen por el que ya lo investiga la Fiscalía de Jalisco, se suscitó el pasado lunes 4 de mayo en el cruce de las calles Puerto Marqués y Puerto Salina Cruz, a una calles de distancia del plantel en donde estudiaba Ricardo Barba Sánchez, de 18 años de edad, quien se hallaba en compañía de una joven a la que se le acercó un sujeto que le arrebató su teléfono celular.

Ricardo habría tratado de defender a la muchacha y al forcejear con el ladrón, este último sacó un arma blanca y le asestó un par de golpes en el tórax.

El estudiante -quien cursaba el sexto semestre- fue trasladado a la Cruz Verde Las Águilas, pero no sobrevivió.

Un día después, durante su patrullaje en la Colonia Arenales Tapatíos, policías de Zapopan avistaron a un individuo que al verlos se mostró evasivo; al interceptarlo le encontraron una dosis de yerba y además lo identificaron como coincidente con las características del autor de la muerte del bachiller.

Al sospechoso de homicidio le encontraron mariguana, un encendedor y una pipa

La Fiscalía del Estado recibió al sospechoso y está realizando las indagatorias para esclarecer el caso y remitir al presunto a la autoridad que corresponda.