Gobierno estatal renovará 35 Centros de Educación Múltiple para personas con discapacidad

Modelo COSMOS CAM El Gobierno de Jalisco anunció una inversión de 500 millones de pesos para transformar 35 Centros de Atención Múltiple durante 2026.

Jalisco pondrá en marcha una renovación de Centros de Atención Múltiple (CAM) con el modelo COSMOS CAM Innovador, una estrategia con la que el estado busca mejorar la atención educativa para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

El proyecto contempla intervenir 35 planteles durante 2026 con una inversión de 500 millones de pesos. Actualmente, en la entidad operan 137 CAM públicos que atienden a más de 9 mil estudiantes con distintos tipos de discapacidad y trastornos del neurodesarrollo.

La Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Andrea Blanco Calderón, explicó que el modelo fue diseñado a partir de consultas realizadas con familias, docentes y comunidades escolares de más de 82 municipios del estado.

Detalló que en solo tres días se recopilaron más de 2 mil 800 respuestas a través de una plataforma digital, lo que permitió identificar necesidades reales dentro de los planteles de educación especial.

“Fue un proceso participativo. No se construyó solamente desde el escritorio, sino escuchando directamente a quienes viven esta realidad todos los días”, comentó.

El modelo COSMOS CAM Innovador busca transformar gradualmente los espacios educativos con mejoras en infraestructura, tecnología y métodos pedagógicos, además de reforzar la atención especializada para estudiantes con discapacidad sensorial, intelectual, psicosocial, múltiple, autismo y otros trastornos del desarrollo.

Además de beneficiar al alumnado, la estrategia también impactará a más de mil 900 docentes y especialistas, así como a más de 18 mil familias y personas cuidadoras.

El secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, aseguró que el objetivo es construir un sistema educativo más incluyente y equitativo.

“No podemos aspirar a tener un mejor sistema educativo si dejamos atrás a niñas y niños que requieren atención especial”, señaló el funcionario.

También destacó que el proyecto contempla fortalecer la capacitación docente y mejorar las condiciones de los planteles para ofrecer herramientas más adecuadas para el aprendizaje y desarrollo integral de las y los estudiantes.