Jalisco lleva mariachi y folclor a EU y Canadá con gira “México en el Corazón”

Gira México en el Corazón La gira arrancará este 9 de mayo en Los Ángeles y espera reunir a más de 100 mil asistentes.

Con presentaciones gratuitas y un recorrido por distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá, la gira “México en el Corazón 2026” buscará acercar las tradiciones mexicanas a miles de connacionales que viven fuera del país. El arranque oficial estuvo encabezado por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien destacó la importancia de mantener vivas las raíces culturales entre las familias migrantes.

La gira comenzará el 9 de mayo en Los Ángeles, California, como parte de la Ruta Costa Oeste, mientras que el 10 de mayo ofrecerá un espectáculo especial por el Día de las Madres en Anaheim. Más adelante, entre agosto y septiembre, el proyecto llegará a estados como Oregon y Washington, además de Alberta, en Canadá.

El espectáculo contará con la participación del Ballet Folclórico Guadalajara y el Mariachi México en el Corazón, integrados por alrededor de 70 personas entre músicos, bailarines y equipo técnico.

Durante el evento de salida, Lemus recordó que este proyecto cultural suma ya 12 años de realizar giras en Norteamérica para acercar la identidad mexicana a las comunidades migrantes.

“El mariachi, el tequila, la charrería y muchas de las tradiciones que representan a México en el mundo nacieron en Jalisco”, expresó el mandatario estatal al destacar el papel cultural del estado.

También recordó una presentación realizada anteriormente en Chicago, donde miles de personas acudieron a disfrutar del espectáculo. Para esta edición, estimó una asistencia presencial de más de 100 mil personas, además de un alcance digital de alrededor de 6.5 millones a través de redes sociales.

Por su parte, Sergio Suárez, presidente de The North American Institute for Mexican Advancement (NAIMA), señaló que la gira ya forma parte de la identidad de la comunidad mexicana en el extranjero.

Explicó que este año se incluirá un segmento especial inspirado en el Juego de Pelota Mesoamericano, aprovechando el contexto del Mundial de Futbol 2026, como una manera de recordar las raíces históricas y culturales de México.

Además de las estampas de Jalisco, el espectáculo también incluirá representaciones culturales de Guanajuato y Durango, así como un homenaje al cantante José Alfredo Jiménez por el centenario de su nacimiento.

“Nuestras raíces siguen vivas y nuestra cultura sigue fuerte donde quiera que esté un mexicano”, expresó Suárez durante la presentación de la gira.