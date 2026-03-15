Asegura Policía del Estado lugar en donde remarcaban y desarmaban carros robados

FOTO: Secretaría de Seguridad Jalisco

La Policía de Jalisco aseguró en la Colonia Los Cajetes, del municipio de Zapopan, un predio presuntamente usado por una banda delictiva para almacenar vehículos robados con violencia.

Se sospecha que en el sitio también se remarcarían algunos de los automotores y a otros los desmantelarían para comercializar las autopartes.

En el punto se hallaban cuatro automóviles con reporte de robo de los últimos tres días.

Personal del Escuadrón de Recuperación e Identificación Vehicular (ERIV) recibió el reporte de robo de una camioneta Toyota Tacoma en San Pedro Tlaquepaque.

FOTO: Secretaría de Seguridad Jalisco

Con el apoyo de la Unidad de Drones Cybertruck de la Comisaría de Inteligencia, oficiales realizaron un seguimiento GPS que los llevó a un inmueble situado en el cruce de las Calles San Carlos y San Rafael, en la Colonia Los Cajetes, de Zapopan.

“Mediante una intervención basada en inteligencia de campo y reconocimiento aéreo con drones, policías localizaron una finca, donde detectaron una camioneta con las características de la unidad robada recientemente”, informó la Secretaría de Seguridad Jalisco .

Además, se observaron otros tres vehículos que, mediante cruce de informes en plataformas oficiales, resultaron también con reporte de robo vigente.

De acuerdo con información preliminar, una banda dedicada al robo de vehículos que usaba este predio habría perpetrado los cuatro atracos con violencia en cerca de tres días.

Del hallazgo se notificó a un agente del Ministerio Público, quien ordenó el resguardo del domicilio mientras se solicita y ejecuta una orden de cateo.