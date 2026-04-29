Amplía Tlajomulco descuento en predial y agua durante mayo y junio

El Gobierno de Tlajomulco anunció la extensión del descuento del 5 por ciento en el pago del impuesto predial y servicios de agua potable durante los meses de mayo y junio, junto con la condonación de multas y recargos.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que la medida busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y mantener condiciones accesibles para la población.

“Ha habido una gran recaudación. Somos responsables todos. Queremos decirles que la gente que aún no ha acudido, vamos a extender por el mes de mayo y de junio el descuento del 5 por ciento para que puedan acudir, además sin multas y sin recargos. Recuerden que cada centavo que llega es para distribuirlo de manera justa, equitativa, proporcional y con justicia social”, expresó.

El ayuntamiento indicó que las cajas municipales operan con normalidad, por lo que las y los contribuyentes pueden realizar sus pagos sin contratiempos.

Asimismo, informó que continúa vigente el acuerdo administrativo que evita la aplicación de multas, recargos y actualizaciones durante este periodo.

La autoridad municipal destacó que la recaudación permite sostener obras y servicios públicos, y reiteró que los recursos obtenidos se destinan a atender necesidades del municipio.