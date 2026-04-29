Inician nueva etapa de obras viales y realizan feria de empleo en Los Agaves

El Gobierno de Tlajomulco puso en marcha una nueva etapa de rehabilitación vial en el fraccionamiento Los Agaves y realizó una feria de empleo para habitantes de la zona, como parte de una gira de trabajo encabezada por el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez.

Durante el arranque de obra en el circuito Vía Láctea, el presidente municipal indicó que los trabajos forman parte de un plan por etapas para atender rezagos en movilidad y mantenimiento urbano. “Aquí, en particular en Los Agaves, ya lo dijeron ahorita: son casi 20 años desde sus orígenes en los que no se le metía recurso público… Nos comprometimos el día que inauguramos esa primera etapa a continuar, y aquí estamos cumpliendo la palabra”, expresó.

La intervención incluye fresado, reencarpetado, aplicación de sello slurry y señalamiento horizontal. El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que los trabajos forman parte de una estrategia gradual para cubrir tanto vialidades principales como calles transversales.

“Con esta etapa vamos a alcanzar casi 45 mil metros de intervención de un total de 80 mil; es una cantidad muy importante, pero tenemos que hacerlo en etapas para garantizar su mantenimiento constante”, detalló.

Posteriormente, se llevó a cabo la Feria de Empleo “Construyendo Oportunidades”, donde 15 empresas del corredor Chapala ofrecieron vacantes de manera directa. El alcalde destacó la importancia del empleo formal como base del desarrollo económico. “Yo lo afirmo: no hay un programa social mejor que un buen empleo… un buen trabajo, sólido, con seguridad social y sustento para la familia, es lo que realmente permite construir un futuro próspero”, señaló.

Por su parte, la titular de la Coordinación de Potencia Económica, Lizbeth Santillán Regalado, indicó que se buscará replicar este tipo de ferias en distintas zonas del municipio para acercar oportunidades laborales sin necesidad de traslados largos.

“Estaremos coordinando más ferias de empleo… porque justo es descentralizar estas oportunidades a lo largo y ancho del municipio”, dijo.

De acuerdo con la información presentada, en esta segunda etapa se intervendrán más de 9 mil metros cuadrados, y la inversión acumulada en las primeras dos fases de rehabilitación en Los Agaves supera los 31 millones de pesos.