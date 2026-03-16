Ecos del Agua: El abismo codiciado

Valentina Moreno

En las llanuras más profundas del océano, donde la luz no ha llegado en millones de años y la presión aplasta casi cualquier forma de vida superficial, el fondo parece inmóvil. Sobre los sedimentos reposan miles de pequeñas rocas oscuras llamadas nódulos polimetálicos. Estas estructuras se han formado átomo por átomo, extremadamente despacio, acumulando capas de minerales durante millones de años. Durante mucho tiempo pasaron desapercibidas. Hoy, sin embargo, se han convertido en uno de los recursos más codiciados del planeta.

Durante décadas, el fondo oceánico profundo fue considerado demasiado remoto, demasiado oscuro y demasiado difícil de alcanzar como para explotarlo. Pero la creciente demanda de metales estratégicos ha cambiado esa percepción. Los elementos que se encuentran en los nódulos son fundamentales para tecnologías modernas: baterías recargables, turbinas eólicas, paneles solares y dispositivos electrónicos. A medida que el mundo intenta acelerar la transición energética, estos minerales se han vuelto cada vez más valiosos.

Además de los nódulos polimetálicos, el fondo marino contiene otros depósitos minerales. Cerca de ventilas hidrotermales se forman acumulaciones ricas en cobre, zinc, oro y plata, mientras que en montañas submarinas pueden desarrollarse costras ricas en cobalto. Todos estos depósitos se originan mediante procesos geológicos extremadamente lentos, que pueden tardar millones de años en formarse.

La minería submarina propone extraer estos recursos mediante vehículos robóticos capaces de operar a miles de metros de profundidad. Estas máquinas recogerían los nódulos o fragmentarían los depósitos minerales y enviarían el material hacia barcos en la superficie para su procesamiento. Aunque esta tecnología aún se encuentra en desarrollo, varias empresas y países ya han realizado pruebas en el fondo oceánico.

Sin embargo, el océano profundo no es un desierto vacío. Incluso en condiciones de oscuridad permanente y bajas temperaturas, estos ambientes albergan comunidades de esponjas, pepinos de mar, gusanos y otros invertebrados. Muchos de estos organismos viven directamente sobre los nódulos o dependen de ellos como superficie donde fijarse.

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La extracción de minerales podría alterar profundamente estos ecosistemas. La recolección de nódulos elimina el sustrato donde viven numerosos organismos y levanta grandes nubes de sedimento que pueden cubrir áreas cercanas del fondo marino. Además, la recuperación de estos ambientes es extremadamente lenta, por lo que las perturbaciones podrían persistir durante décadas o más.

La explotación de estos recursos en aguas internacionales está regulada por la International Seabed Authority, que actualmente debate cómo gestionar la posible minería comercial del fondo oceánico. Mientras algunos países ven en estos minerales una oportunidad para apoyar la transición energética, muchos científicos advierten que los impactos sobre los ecosistemas abisales aún son poco conocidos.

Pero el océano profundo es mucho más que un paisaje mineral. Es uno de los ecosistemas más extensos y menos conocidos del planeta. Gran parte del océano profundo aún no ha sido descrita por la ciencia. En muchas de sus regiones todavía se descubren nuevas especies y procesos biológicos inesperados. Y la pregunta que empieza a surgir entre científicos y gobiernos es tan simple como inquietante: qué ocurre cuando la minería llega al lugar más remoto de la Tierra. ¿Qué consecuencias tendrá industrializar y alterar un ecosistema que apenas empezamos a comprender?

@valemp97