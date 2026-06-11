Asegura FGR minizoológico en Zapopan

Tigre de Bengala asegurado en Zapopan

En el cateo a un domicilio en el Fraccionamiento Valle Real, del municipio de Zapopan, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron seis ejemplares de especies en peligro de extinción, entre ellos un tigre de Bengala.

La dependencia informó que la acción se realizó en respuesta a una denuncia recibida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en Jalisco, quien remitió la información a la FGR y solicitó iniciar la investigación y llevar a cabo la diligencia en mención.

“Posteriormente, el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, solicitó la diligencia de cateo para dicho predio, misma que fue ejecutada por la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el apoyo de peritos especializados de la institución y personal de la PROFEPA”, señaló la FGR Jalisco.

Serpiente asegurada por FGR Jalisco

El minizoológico que las autoridades aseguraron consta de un ejemplar de tigre de bengala, dos loros reales, un perico dorado, un cocodrilo moreletii y una pitón bola.

No se informó que haya habido personas detenidas, pero se indicó que “el MPF continúa con la integración de la indagatoria correspondiente, por los delitos contra la biodiversidad y lo que resulte”.