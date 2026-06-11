Vecinos deciden quedarse en sus fraccionamientos, por caos vial a raíz del arranque del Mundial

Imagen de la carretera a Nogales o prolongación avenida Vallarta, una de las que tendrán restricciones viales.

Ante los cierres viales en torno al estadio Guadalajara, en el día del primer partido del Mundial aquí, vecinos de 12 fraccionamientos aledaños a la sede deportiva, de plano decidieron mejor quedarse encerrados y así lo harán en los otros tres partidos siguientes, informó Gloria Sánchez, representante de la asociación vecinal Puerta Poniente AC.

Algunos colonos de plano o pidieron el día en sus trabajos o realizan trabajo desde casa, porque les es imposible salir y regresar a tiempo. Lo que temen es qué harán si se presenta alguna urgencia de salud o de otro tipo.

Los fraccionamientos más afectados son Ayamonte, el Bosque, Rancho Contento, Residencial Los Sueños, Bosques Vallarta, El Romeral, Pinar de la Venta, y El Bajío.

También se verán afectados quienes viven en Solares, La Venta del Astillero y en el poblado La Primavera.

“Estamos considerando una situación compleja, estresante. Que seamos más claros, que las autoridades nos ayuden, sean más claros, porque no vemos la forma de circular. Nos han mandado planos, mapas, pero hablan de tres millas. Nosotros no sabemos que son tres millas, son puras suposiciones que no estamos entendiendo. Honestamente sí hemos recibido planitos, mapas, pero no entendemos la logística, sobre todo lo que es avenida Vallarta”, dijo.

En este primer día es cuando van a poner a prueba el caos vial que sufrirán y así exigir algunos ajustes sobre la marcha a la Policía Vial y a la Guardia Nacional, dijo Gloria Sánchez, quien agregó que los servicios de suministro de gas o de agua embotellada, entre otras, este día no se recibirán en esos fraccionamientos.

“Se van tomar las clausuras (de las avenidas) seis horas antes del partido y dos horas después del partido, esto a nosotros nos está poniendo en una situación nos estamos sintiendo como bloqueados. Los que podemos vamos a estar encerrados en nuestras casas, fuera de la ciudad de Guadalajara, sin embargo, hay que considerar la gente que tiene que entrar o salir”, dijo.

Los colonos de Puerta Poniente piden que las autoridades de Zapopan, el gobierno de Jalisco y la Guardia Nacional sean receptivos a las quejas que expresarán los vecinos afectados por los partidos del Mundial en Guadalajara.