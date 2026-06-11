Zapopan listo para el Mundial con transporte, movilidad y espacios para disfrutar la fiesta del futbol

Con una estrategia que combina movilidad, seguridad y transporte, Zapopan se declara listo para recibir a miles de visitantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Autoridades municipales informaron que ya se encuentra en marcha un operativo especial para garantizar desplazamientos más ágiles hacia el Estadio Guadalajara, así como a los distintos puntos donde se realizan actividades relacionadas con la justa mundialista.

Zapopan en el Mundial

Movilidad organizada alrededor del estadio

Como parte del esquema de Última Milla, el Circuito JVC permanece cerrado desde la glorieta hasta avenida del Bosque, una medida que permite ordenar la logística y los accesos al Estadio Guadalajara. Durante los días de partido, los operativos inician siete horas antes del silbatazo inicial para facilitar el ingreso de aficionados y mantener condiciones seguras en los alrededores del inmueble.

Además, se restringe la circulación en la lateral de Periférico, en el sentido de La Venta del Astillero hacia Periférico, con el objetivo de priorizar los desplazamientos peatonales y el acceso de quienes llegan mediante transporte público.

Rutas alternas para mantener la circulación

Para reducir afectaciones viales, las autoridades mantienen habilitadas diversas alternativas de circulación. Durante los días de partido, los dos carriles de avenida Inglaterra operan en sentido de Juan Palomar y Arias hacia avenida Aviación, mientras que avenida Guadalupe cuenta con un carril en contraflujo desde Copérnico para agilizar los desplazamientos en la zona poniente de la ciudad.

El gobierno municipal recomienda a la ciudadanía planear sus recorridos con anticipación y considerar tiempos adicionales de traslado, especialmente en los horarios previos a los encuentros.

Transporte directo al Estadio Guadalajara

Entre las opciones para llegar al estadio se encuentra el servicio Ride al Estadio, disponible para quienes cuentan con boleto vigente para alguno de los partidos. El traslado tiene un costo de 500 pesos por persona y los accesos se adquieren mediante la plataforma Boleto Móvil.

La medida busca disminuir el uso del vehículo particular y facilitar la llegada de aficionados a la sede mundialista.

Solo para quienes tengan boleto.

Zapopan en el Mundial

Tres espacios para vivir el Mundial en Zapopan

Quienes prefieren seguir los partidos fuera del estadio cuentan con tres sedes de Public Viewing distribuidas en el municipio: Plaza de las Américas, el Auditorio Benito Juárez y el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

En estos espacios se transmiten los encuentros mundialistas y no existen cierres viales asociados, por lo que pueden ser visitados utilizando cualquier modalidad de transporte.

Zapopan en el Mundial

El impacto del FIFA Fan Festival

La actividad mundialista también se extiende al Centro Histórico de Guadalajara con el FIFA Fan Festival, donde permanecen vigentes cierres y controles de acceso en calles como Ramón Corona, Hidalgo, Liceo, Pino Suárez, Belén, Degollado, Maestranza y Venustiano Carranza.

Por ello, las autoridades recomiendan considerar estas restricciones al planear recorridos hacia el primer cuadro de la ciudad.

Para Saber

El Circuito JVC permanece cerrado durante junio.

Los operativos de movilidad arrancan siete horas antes de cada partido.

Hay rutas alternas por avenida Inglaterra y avenida Guadalupe.

Funciona el servicio Ride al Estadio para personas con boleto.

Zapopan cuenta con tres sedes de Public Viewing: Plaza de las Américas, Auditorio Benito Juárez y Conjunto Santander.

Los días de partido se reduce la carga vehicular gracias a la suspensión de clases y esquemas de trabajo remoto en diversas empresas.

Con estas acciones, Zapopan mantiene en operación una estrategia integral para que la experiencia mundialista conviva con la vida cotidiana de la ciudad, permitiendo que residentes y visitantes se muevan de manera más eficiente durante la celebración del torneo.