“Mi Primera Renta”, programa del Gobierno de Jalisco que busca facilitar el acceso a vivienda para juventudes

El Gobierno del Estado pondrá en marcha el programa “Mi Primera Renta”; se trata de una estrategia orientada a facilitar el arrendamiento formal y apoyar a jóvenes que inician su proceso de independencia.

El programa es impulsado a través del Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), y en su primera etapa contará con un presupuesto de 22 millones de pesos, con los que se otorgará un subsidio mensual de 2 mil 500 pesos, durante seis meses, a mil 100 beneficiarias y beneficiarios, lo que representa un apoyo total de 15 mil pesos por persona.

“El IJALVI, encabezado por Luis Guillermo Medrano Barba, será la instancia que coordinará su implementación, desde el diseño de las reglas de operación hasta su ejecución, evaluación y seguimiento”, precisen Gobierno del Estado.

Medrano Barba ha dicho que “Mi Primera Renta” es un apoyo significativo para las juventudes que comienzan su proceso de independencia, al facilitar su acceso a vivienda en arrendamiento formal.

“Este programa arranca el próximo 6 de abril y creemos que va a tener un gran impacto social, al ser un apoyo directo para las y los jóvenes que más lo necesitan. Es un programa que nació con el pie derecho, con 22 millones de pesos destinados a brindar un apoyo mensual de dos mil 500 pesos durante seis meses, y que vamos a cuidar para que llegue a quienes realmente lo requieren”, indicó el funcionario.

La convocatoria para poder acceder a los beneficios, será publicada el lunes 6 de abril en el sitio oficial del Instituto, https://ijalvi.jalisco.gob.mx/ , y a través de los canales institucionales de difusión. Estará abierta hasta que se tengan calificados a los beneficiarios.

También se informó que “la iniciativa está dirigida a jóvenes entre 20 y 24 años con ingresos iguales o menores a dos salarios mínimos, que residan en municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, prioritariamente en aquellos con mayor población joven, como Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga”.

“QUE LA PRIMERA RENTA NO SEA UN SACRIFICIO, SINO UNA NUEVA ETAPA”

Se dijo además, que el programa surge a partir de una iniciativa legislativa impulsada por el diputado local Omar Cervantes Rivera, quien explicó que se apuesta en intervenir en ese primer momento crítico de los jóvenes.

“Queremos que la primera renta no sea un sacrificio, sino el inicio de una nueva etapa”, señaló.

El legislador enfatizó que la propuesta, que logró respaldo unánime en el Congreso, permitió su implementación al ser asumida por el Poder Ejecutivo Estatal y ser incluida en el Presupuesto 2026 para su puesta en marcha.

Presentación del programa "Mi primera renta"

DARÁN PREFERENCIA A GRUPOS PRIORITARIOS

El programa “Mi Primera Renta” dará preferencia a personas pertenecientes a grupos considerados prioritarios, como mujeres jefas de familia, personas con alguna discapacidad, integrantes de pueblos y comunidades indígenas, personas de la población LGBTIQ+, así como jóvenes con familiares desaparecidos en primer grado, aclaró el Gobierno de Jalisco.

Según se informó el programa tendrá una fase de extensión, “que podrá aplicarse en casos excepcionales y sujeto a disponibilidad presupuestal, el subsidio será de 2 mil 500 pesos mensuales que podrá extenderse hasta por dos meses adicionales, cuando la persona beneficiaria enfrente situaciones fortuitas que afecten su capacidad de cubrir el pago de la renta”.

Además, se aclaró que “en caso de que el contrato de arrendamiento concluya antes del periodo establecido, el apoyo podrá mantenerse siempre que se presente una prórroga o un nuevo contrato de arrendamiento”.

En la presentación del programa participaron María Elisa Bravo Navarro, directora de Juventudes del Gobierno de Jalisco; Estefanía Juárez Limón, coordinadora general de Gestión Integral de la Ciudad, en representación del Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie; Rocío Guerrero, coordinadora de Planeación Jurídica de Gestión del Territorio del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, y Salvador Dueñas Rodríguez, director de Políticas Públicas del IJALVI.

También acudieron las diputadas locales Monserrat Pérez Cisneros y Ana Fernanda Hernández San Miguel, así como representantes del Colegio de Urbanistas, del Colegio de Arquitectos por el Desarrollo y la Innovación Sustentable, de la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros, del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, del Colegio de Corredores Públicos de Jalisco y del Colegio de Ingenieros.