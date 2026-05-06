Gobierno de Jalisco impulsa reunificación familiar con entrega de visas a adultos mayores

Con el objetivo de acercar a las familias jaliscienses que han permanecido separadas por años debido a la migración, el Gobierno de Jalisco llevó a cabo la entrega de 36 visas americanas a personas adultas mayores, como parte de la estrategia estatal Jalisco sin Fronteras. La iniciativa, encabezada por la Secretaría General de Gobierno, busca garantizar procesos migratorios seguros, legales y humanos que permitan el reencuentro con seres queridos en el extranjero.

Durante el acto, se realizó la entrega simbólica de los documentos a las y los beneficiarios, todos mayores de 60 años, provenientes de municipios como Tuxpan, Chapala, Zapopan, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Valle de Guadalupe. Esta acción representa una oportunidad para que muchas personas puedan, en algunos casos, conocer por primera vez a sus nietos o reencontrarse con hijos a quienes no han visto en décadas.

El Secretario General de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, destacó que esta es la segunda entrega de visas realizada durante la actual administración, con la que se ha alcanzado cerca de 80 documentos otorgados. Subrayó que el programa responde a una instrucción de trabajar con cercanía y vocación de servicio, permitiendo que más familias vivan momentos largamente esperados.

El impacto humano de esta política pública se reflejó en el testimonio de Ma. de la Luz Macías Rojas, una de las beneficiarias, quien compartió que llevaba 25 años sin ver a sus hijos. Su experiencia evidenció la dimensión emocional de la estrategia, al permitir recuperar vínculos afectivos que parecían inalcanzables ante la distancia y la falta de documentación.

Por su parte, el Director de Atención a Personas Migrantes, Jesús Ignacio Plascencia de la Cruz, resaltó la importancia del acompañamiento institucional y la coordinación con municipios y oficinas en el exterior para dar certeza a las familias. Señaló que actualmente existen alrededor de 200 solicitudes en proceso y que se prevé la entrega de unas 70 visas adicionales en el próximo mes, lo que ampliará el alcance del programa.

Jalisco sin Fronteras se distingue por ofrecer asesoría personalizada y acompañamiento constante ante autoridades consulares, asegurando que las y los solicitantes cuenten con respaldo integral durante todo el trámite, de manera gratuita. En 2025, la Dirección de Atención a Personas Migrantes otorgó 42 visas, cifra que se suma a los esfuerzos actuales para consolidar una política de reunificación familiar sostenida.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco reafirma su compromiso con la comunidad migrante, promoviendo un enfoque de trato digno y humano que permita reconstruir lazos familiares y devolver la esperanza a quienes han vivido largos periodos de separación.