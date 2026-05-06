Cuando el problema ya no es solo el narco, sino el Estado

. Rubén Rocha Moya. Foto: Cuartoscuro

El caso de Rubén Rocha Moya ha sido leído, en buena medida, como un episodio más dentro de la ya larga historia de sospechas sobre vínculos entre política y crimen organizado en México. Sin embargo, quedarse en esa lectura implica perder de vista algo más profundo. No estamos simplemente ante un escándalo, sino ante un indicio de reconfiguración en la forma en que se organiza el campo político-criminal y, con ello, la propia agenda de seguridad entre México y Estados Unidos.

Durante décadas, la cooperación bilateral en materia de seguridad descansó sobre una premisa relativamente estable. El problema eran las organizaciones criminales. El foco estaba puesto en los capos, en las redes de tráfico de drogas, en la capacidad operativa de los cárteles. Si acaso, también caían en la sospecha funcionarios menores a nivel subnacional o elementos de corporaciones policiales federales. Bajo esa lógica, el Estado mexicano aparecía, al menos formalmente, como el mediador legítimo. Era el interlocutor a través del cual se procesaba la amenaza.

Hoy esa premisa empieza a desplazarse.

Lo que el caso Rocha Moya revela no es únicamente la posible implicación de un actor político en dinámicas criminales, sino un cambio en el punto de intervención de la cooperación en seguridad. El problema ya no se define exclusivamente en términos de qué hacen los criminales y quién los protege, sino en términos de qué tan confiable es el Estado que debería contenerlos. En ese tránsito, el foco se desplaza del capo al político, de las drogas a los homicidios y los delitos electorales, de los actores armados no estatales a funcionarios en activo.

Este desplazamiento no es menor. Implica que la seguridad deja de ser un asunto externo al Estado para convertirse en un problema interno de su funcionamiento.

El efecto más relevante de este cambio es el desanclaje progresivo de la mediación estatal. Si antes la cooperación bilateral operaba a través del Estado mexicano como un canal relativamente unificado, hoy comienza a hacerlo de manera más selectiva, fragmentada y asimétrica —el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua debe leerse en esa lógica. La confianza ya no se deposita en el Estado como totalidad, sino en segmentos específicos de éste, como fuerzas federales, agencias particulares o actores considerados más confiables que otros.

Esto no significa que la mediación estatal haya desaparecido, pero sí que ha dejado de ser el eje incuestionado de la cooperación. En su lugar, emerge una lógica donde el propio Estado se convierte en objeto de evaluación.

Las implicaciones son profundas.

En el plano político, la autoridad deja de medirse únicamente por la legitimidad electoral o la capacidad de gobierno. Comienza a estar atravesada por una variable adicional, que es la credibilidad en materia de seguridad. Gobernar en contextos de violencia ya no es solo administrar recursos o construir consensos, sino también gestionar sospechas.

En el plano institucional los mecanismos de cierre se debilitan cuando ninguna institución logra imponer una versión final que todos tengan que aceptar. El sistema jurídico enfrenta mayores dificultades para producir verdades estables. El sistema político recurre a narrativas de control de daños que compiten con filtraciones y presiones externas. El sistema de seguridad se vuelve cada vez más dependiente de capacidades federales ya que los niveles locales del Estado dejan de ser confiables o capaces. El resultado no es únicamente impunidad, sino algo más complejo. Se configura una condición de indeterminación institucional persistente.

En el plano criminal, los grupos delictivos operan en un entorno donde la frontera entre lo legal y lo ilegal se vuelve más porosa. No porque desaparezca, sino porque pierde capacidad para organizar de manera clara la acción de los distintos actores. En ese contexto, el crimen no solo disputa territorios, sino también la forma en que la violencia se hace visible o se oculta.

Todo esto tiene un impacto directo en la relación con Estados Unidos. La agenda bilateral deja de centrarse exclusivamente en el combate al narcotráfico y comienza a incorporar, de manera más explícita, la evaluación de la confiabilidad institucional, especialmente a nivel subnacional. Esto abre la puerta a formas de intervención indirecta como inteligencia, presión diplomática y monitoreo, que no siempre pasan por los canales tradicionales.

El resultado es una tensión creciente entre soberanía formal y soberanía operativa. México sigue siendo, en términos jurídicos, un Estado plenamente soberano. Sin embargo, en la práctica, su capacidad de mediar de manera unificada y soberana la agenda de seguridad se ve erosionada.

Conviene ser precisos. No estamos ante una ruptura total. La desconfianza hacia autoridades locales, la intervención estadounidense y la imbricación entre política y crimen tienen una larga historia. Lo que cambia hoy es su centralidad, su visibilidad y su función. La mediación estatal, que durante años operó como una ficción necesaria para sostener la cooperación, comienza a mostrar sus fisuras de manera más abierta.

En ese sentido, el caso Rocha Moya no inaugura una nueva realidad, pero sí la hace más evidente.

La pregunta de fondo ya no es si el Estado está infiltrado, una discusión que ha acompañado al país durante décadas, sino si puede seguir operando como una instancia claramente diferenciada frente a las organizaciones criminales. Dicho de otro modo, si la distinción entre política y crimen todavía es suficiente para organizar la acción del Estado en materia de seguridad.

Ahí es donde realmente se juega el problema. Y ahí es donde esta discusión deja de ser coyuntural para volverse estructural.