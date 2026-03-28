Feria de la Miel continúa en los portales del Palacio Municipal de Guadalajara

Con la participación de más de 30 productores, fue inaugurada la tercera edición de la Feria de la Miel en los portales del Palacio Municipal de Guadalajara, un espacio donde los asistentes pueden conocer y adquirir productos derivados de la colmena como propóleo, jalea real y polen.

Los puestos están instalados desde el pasado jueves 26 y continuarán hasta este domingo 29 para el público interesado en acercarse a la apicultura y a sus productos.

Feria de la Miel

Durante la inauguración, Mariana Orozco Rosales, directora de Emprendimiento y Promoción Económica de Guadalajara, destacó que la miel representa mucho más que un alimento, pues detrás de su producción hay familias y pequeños productores que dependen de esta actividad.

Recordó además que, aunque en la ciudad no se produce miel, Guadalajara forma parte de la cadena de distribución que permite acercar estos productos a los consumidores.

Por su parte, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, Eduardo Ron Ramos, subrayó la relevancia de la apicultura y llamó a reflexionar sobre la importancia de las abejas, responsables de la polinización de más del 75 por ciento de los alimentos que se consumen.

Feria de la Miel

En el evento también se reconoció a la niña Ana Victoria Sandoval Rivas por un dibujo dedicado a la abeja y su importancia, antes de que autoridades y visitantes recorrieran los distintos stands instalados en el lugar.