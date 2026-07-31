Confirma García Harfuch: CJNG asesinó a Valeria Márquez

Valeria Márquez

El feminicidio de la influencer Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025, en una plaza comercial de Zapopan, fue cometido por el grupo criminal de “Los Rs”, la célula perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo cabecilla apodado “El R1”, fue capturado este jueves 30 de julio mediante un operativo de fuerzas federales en Atotonilco El Alto, Jalisco.

“Sí se tiene información, también lo va a dar a conocer más adelante la Fiscalía, ya lo estamos integrando ahora con la detención de ayer, el hijo del ‘R1′ tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, ‘El R1′, que cometan el feminicidio”, dijo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario García Harfuch aclaró que el caso de Valeria Márquez es una investigación distinta a la del asesinato del presiente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, delito por el cual fue detenido en Atotonilco, Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, presunto autor intelectual del homicidio del alcalde, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en el municipio donde gobernaba.

El funcionario federal agregó con la detención “El R1” se tienen indicios para encontrar a su hijo, quien “está libre y estamos en búsqueda de él”.

EU YA HABÍA SEÑALADO A CJNG COMO AUTOR DE LA MUERTE DE VALERIA MÁRQUEZ

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del gobierno de los Estados Unidos señaló en junio de 2025 como principal sospechoso en el asesinato de Valeria Márquez, a Ricardo Ruiz Velasco, mejor conocido como “El Doble R”, con quien supuestamente había establecido una relación sentimental. Dicho sujeto fue señalado también como integrante de una célula criminal del CJNG.

Falta aclarar la relación de dicho sujeto con “El R1″ y en el feminicidio de Valeria Márquez, modelo de videos de música regional, estilista e influencer muerta a tiros durante una transmisión vivo en redes sociales que realizaba desde su negocio de belleza, en plaza Santa María, de la Avenida Servidor Público, en la zona de Valle Real, municipio de Zapopan, el martes 13 de mayo del 2025.