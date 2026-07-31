El trumpismo intelectual es una nueva derecha con nuevas ideas: Ángel Jaramillo

El filósofo y académico Ángel Jaramillo presenta Donald Trump y la rebelión en la granja, un libro publicado por Penguin Random House en el que explora las ideas, personajes y corrientes intelectuales que, desde su perspectiva, han dado forma al proyecto político del presidente de Estados Unidos. Lejos de plantearlo como un texto académico, el autor busca acercar estos debates a un público amplio interesado en comprender el fenómeno político que representa Donald Trump.

En entrevista con La Crónica de Hoy, Jaramillo explicó que la obra está escrita para lectores con distintos niveles de conocimiento. Aunque dialoga con filósofos, intelectuales y pensadores de la tradición política occidental, aseguró que también puede ser leído por quienes simplemente desean entender el contexto ideológico del trumpismo.

“No es un libro académico. He escrito libros académicos, pero este busca llegar a personas interesadas en entender qué está pasando alrededor de Trump”, comentó.

El origen del libro se remonta a los años en que cursó su maestría y doctorado en Nueva York. Fue durante esa etapa cuando comenzó a seguir publicaciones especializadas en filosofía política, entre ellas Claremont Review of Books, revista que, con el paso del tiempo, observó transformarse en un espacio donde se defendían las ideas de Donald Trump.

Ese cambio despertó su interés por investigar el denominado Grupo Claremont, al que considera uno de los principales impulsores intelectuales del trumpismo.

“Lo interesante es que no apoyan a Donald Trump únicamente por intereses políticos, sino a partir de una interpretación filosófica de distintos autores de la tradición occidental”, explicó.

A partir de esa investigación, el autor incorporó también el pensamiento de figuras como Peter Thiel, Curtis Yarvin y Patrick J. Deneen, a quienes considera fundamentales para comprender el desarrollo de esta nueva corriente política.

Jaramillo señaló que su trabajo forma parte de un proyecto de investigación mucho más amplio. Antes de este libro ya había participado como coeditor de dos volúmenes en inglés sobre Donald Trump publicados por la editorial Palgrave Macmillan, y adelantó que un tercer volumen se encuentra próximo a publicarse.

Según explicó, esos textos reunieron tanto a intelectuales críticos como defensores del trumpismo, varios de los cuales actualmente ocupan cargos dentro de la administración estadounidense.

Uno de los conceptos centrales de su obra es el llamado “trumpismo ideológico” o “trumpismo intelectual”, que define como una nueva derecha distinta al conservadurismo representado anteriormente por figuras como Ronald Reagan o George W. Bush.

De acuerdo con el autor, esta corriente propone fortalecer el poder del presidente frente a otros poderes del Estado y frente a los medios de comunicación, al tiempo que cuestiona el modelo democrático liberal tradicional.

Entre sus principales postulados identifica el fortalecimiento del poder ejecutivo, el rechazo al libre comercio, la oposición a la inmigración, una visión más cerrada de la economía estadounidense y una crítica a la globalización.

También señala que este movimiento considera que el gobierno federal en Washington se ha burocratizado en exceso y que esa estructura ha reducido el poder de las comunidades y gobiernos locales.

Otro elemento que analiza es el rechazo que esta nueva derecha manifiesta hacia lo que identifica como la influencia del pensamiento “woke” en universidades e instituciones públicas, así como el crecimiento del nacionalismo cristiano como uno de los apoyos políticos y culturales más importantes de Donald Trump.

Dentro del libro, Peter Thiel ocupa un lugar central. Para Jaramillo, el empresario y fundador de PayPal representa una de las figuras más influyentes del movimiento, no sólo por su éxito empresarial, sino por el peso de sus ideas filosóficas y su capacidad para llevarlas a la práctica mediante inversiones en tecnología e inteligencia artificial.

El académico destacó además la influencia que, a su juicio, Thiel ha tenido en la trayectoria política del actual vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, a quien conoció cuando estudiaba en la Universidad de Yale y posteriormente impulsó tanto en el sector financiero como en la política.

“Lo que argumento es que las ideas de J.D. Vance y las de Peter Thiel coinciden en lo fundamental”, afirmó.

Durante la entrevista, Jaramillo también reflexionó sobre la evolución de Donald Trump como figura política. Consideró que existe una diferencia importante entre su primer y su segundo mandato presidencial.

Mientras que en su primera administración se presentó como un dirigente que privilegiaba los asuntos internos de Estados Unidos y criticaba las intervenciones militares en el extranjero, sostuvo que actualmente mantiene una postura mucho más agresiva en el escenario internacional.

Asimismo, señaló que la percepción pública del mandatario también ha cambiado. Recordó que cuando vivía en Nueva York, Trump era visto principalmente como un empresario mediático y un personaje extravagante, cuyas aspiraciones políticas no eran tomadas con seriedad.

Sin embargo, atribuyó parte de su éxito político a un estilo de comunicación directo y coloquial que permitió que muchos ciudadanos se identificaran con él, aunque consideró que el respaldo ciudadano hacia su gobierno ha disminuido con el paso del tiempo.

Con Donald Trump y la rebelión en la granja, Ángel Jaramillo busca ofrecer herramientas para comprender el entramado filosófico e intelectual que, desde su perspectiva, sostiene uno de los movimientos políticos más influyentes y controvertidos de la actualidad, invitando al lector a analizar el fenómeno más allá de la figura mediática del presidente estadounidense.