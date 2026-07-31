Abre Movimiento Ciudadano espacio de diálogo para mujeres de la diversidad en Jalisco

Con el propósito de ampliar la participación política de grupos históricamente subrepresentados, la delegación estatal de Mujeres en Movimiento de Jalisco realizará este sábado 1 de agosto el foro “Visibilidad, representación y liderazgo: Mujeres diversas en la vida pública”, un encuentro dirigido a mujeres de la diversidad sexual que busca generar propuestas para fortalecer su inclusión en la vida pública.

El evento se llevará a cabo a las 16:00 horas en Foro Cometa, ubicado sobre Avenida Patria 430, en Zapopan, y forma parte de una serie de encuentros impulsados por la organización para atender las distintas realidades que enfrentan mujeres de diversos sectores.

La delegada estatal de Mujeres en Movimiento, Dolores “Lolis” López Jara, explicó que la estrategia consiste en trabajar desde una perspectiva de interseccionalidad, incorporando las voces de mujeres jóvenes, indígenas y de la diversidad sexual.

“Desde la delegación de mujeres vamos a llevar algunos eventos ya con interseccionalidades. Esto es, mujeres, pero ¿qué pasa con las mujeres diversas? ¿Qué pasa con las mujeres jóvenes? ¿Qué pasa con las mujeres de pueblos originarios? ¿Y de qué manera se han podido incorporar al tema político de manera libre y en las mismas condiciones?”, señaló.

Dolores "Lolis" López Jara, delegada Mujeres Movimiento (Movimiento Ciudadano)

López Jara sostuvo que, aunque existen acciones afirmativas para promover la participación política de la población LGBTQ+, aún persisten desafíos para conocer el nivel real de representación de estos grupos.

Indicó que, al revisar los informes derivados del proceso electoral de 2024, detectaron que la información disponible no permite identificar con claridad cuántas personas de la diversidad sexual accedieron a candidaturas o cargos públicos.

Durante el foro también habrá un espacio de convivencia y una exposición de productos elaborados por mujeres emprendedoras. Como resultado del encuentro, las participantes buscarán construir una agenda conjunta de propuestas de política pública que posteriormente será impulsada desde la organización.